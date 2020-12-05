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İletişim Başkanlığından kadına şiddete karşı farkındalık için yeni film serisi

, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde başlatılan kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturma iletişim kampanyasına, 5 'nde de devam etti. Yayınlanan serisinde, kadınlara ve toplumun tüm kesimlerine, şiddet karşısında "saklama" ve "görmezden gelme" çağrısı yapılıyor.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 05.12.2020
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İletişim Başkanlığından kadına şiddete karşı farkındalık için yeni film serisi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankasının desteğiyle hazırlanan film serisinde, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nde, küresel bir problem olan kadına yönelik şiddetle mücadele etme konusunda kararlılık bir kez daha vurgulandı.

Yayınlanan yeni film serisinde, kadınlara ve toplumun tüm kesimlerine, şiddet karşısında "saklama" ve "görmezden gelme" çağrısı yapılıyor.

Devletin ilgili tüm kurumlarıyla kadına karşı şiddetle mücadele etmeyi kararlılıkla sürdürürken herkesin şiddete karşı adım atmaya ve tavır almaya davet edildiği kampanyada, sorunları ve problemleri görmezden gelmeden ve saklamadan yaş, statü, toplumsal kesim ve ekonomik durum fark etmeksizin taciz dahil her türden şiddetin üzerini örtme eğiliminin yanlışlığına işaret ediliyor.

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