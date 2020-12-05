Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığı 5 Aralık 2020 vaka sayılarını açıkladı | Türkiye'de bugün korona virüsten kaç kişi öldü?
SON DAKİKA HABERİ.... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını ve vefat sayılarını duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 178 bin 903 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 896 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Koca, "Bugün tespit edilen 6 bin 128 hastamız var. Sokağa çıkma kısıtlamalarının tek sebebi toplum sağlığını korumaktır." dedi.
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SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını ve vefat sayılarını duyurdu.
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını ve vefat sayılarını duyurdu.
Türkiye'de son 24 saatte 178 bin 903 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 896 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi hayatını kaybetti.
GÜNÜN KORONAVİRÜS VAKA VE VEFAT SAYILARI
Ağır hasta sayısı 5 bin 800 oldu, son 24 saatte 4 bin 100 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 427 bin 242'ye yükseldi.
Sağlık Bakanı Koca, "Bugün tespit edilen 6 bin 128 hastamız var. Sokağa çıkma kısıtlamalarının tek sebebi toplum sağlığını korumaktır." dedi.
DÜNÜN KORONAVİRÜS VAKA VE VEFAT SAYILARI
SON DAKİKA | PFİZER, MODERNA VE ÇİN'İN KORONA VİRÜS AŞISI ARASINDA FARK VAR MI? PROF. DR. YAĞIZ ÜRESİN'DEN ÇOK NET AÇIKLAMA...