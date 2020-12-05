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Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığı 5 Aralık 2020 vaka sayılarını açıkladı | Türkiye'de bugün korona virüsten kaç kişi öldü?

HABERİ.... Sağlık Bakanlığı web adresi üzerinden Türkiye'nin günlük sayısını ve vefat sayılarını duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 178 bin 903 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 896 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Koca, "Bugün tespit edilen 6 bin 128 hastamız var. Sokağa çıkma kısıtlamalarının tek sebebi toplum sağlığını korumaktır." dedi.

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Giriş Tarihi: 05.12.2020 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020
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Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığı 5 Aralık 2020 vaka sayılarını açıkladı | Türkiye'de bugün korona virüsten kaç kişi öldü?

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı web adresi üzerinden Türkiye'nin günlük sayısını ve vefat sayılarını duyurdu.

Türkiye'de son 24 saatte 178 bin 903 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 896 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi hayatını kaybetti.



GÜNÜN KORONAVİRÜS VAKA VE VEFAT SAYILARI

Ağır hasta sayısı 5 bin 800 oldu, son 24 saatte 4 bin 100 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 427 bin 242'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, "Bugün tespit edilen 6 bin 128 hastamız var. Sokağa çıkma kısıtlamalarının tek sebebi toplum sağlığını korumaktır." dedi.

DÜNÜN KORONAVİRÜS VAKA VE VEFAT SAYILARI

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca 5 Aralık koronavirüs verilerini açıkladı 196 kişi hayatını kaybetti SAĞLIK BAKANI KOCA 5 ARALIK KORONAVİRÜS VERİLERİNİ AÇIKLADI 196 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

SON DAKİKA | Pfizer, Moderna ve Çin'in korona virüs aşısı arasında fark var mı? Prof. Dr. Yağız Üresin'den çok net açıklama... SON DAKİKA | PFİZER, MODERNA VE ÇİN'İN KORONA VİRÜS AŞISI ARASINDA FARK VAR MI? PROF. DR. YAĞIZ ÜRESİN'DEN ÇOK NET AÇIKLAMA...

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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