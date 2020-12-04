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CHP'de skandalların ardı arkası kesilmiyor! Tacizci başkana sahip çıktılar: Seninle gurur duyuyoruz

Son dakika haberi... eski başkanı G.Ö.A. hakkında taciz suçlamasıyla yapılan soruşturmanın kamuoyuna yansıması sonrası, yazılı bir açıklama yaparak görevden uzaklaştırma kararı verildiğini duyurdu. Olay sonrası bazı CHP eski ilçe yöneticileri, hesaplarından G.Ö.A. ile ilgili destek mesajları paylaştı. Kadın CHP’li üyelerden bazıları mesajlarında G.Ö.A.’nın fotoğraflarını paylaşarak, “Seninle gurur duyuyoruz" yazdı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 04.12.2020 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020
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CHP'de skandalların ardı arkası kesilmiyor! Tacizci başkana sahip çıktılar: Seninle gurur duyuyoruz

KARTAL BELEDİYESİ "TACİZ SUÇLAMASI" İFADESİNİ KULLANMADI

eski başkanı G.Ö.A. hakkında görev yaptığı dün bir yazılı açıklama yayınladı. Açıklamada G.Ö.A.'nın görevden uzaklaştırıldığı bildirilirken, bu kararın "Yazılı ve görsel basına konu olan haberler" nedeniyle alındığı ifade edildi. Açıklamada Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, şikayetçi partili genç kız D.A.'nın şikayeti üzerine yapılan soruşturmadan söz edilmemesi dikkat çekti.

Açıklamada G.Ö.A. görevden uzaklaştırma kararının da "hukuki ve kişisel haklarına zarar verilmemesinin de gözetileceği" vurgulandı. Kartal Belediyesi'nin açıklaması şöyle: "Son günlerde Cumhuriyet Halk Partisi Ümraniye Gençlik Kolları'nda görevli olduğu dönemde yazılı ve görsel basına konu olan haberlerle ilgili, kurumumuz 'Özel Kalem Müdürlüğü' bünyesinde faaliyet gösteren Komşu İletişim Merkezi emrinde saha destek personeli olarak görev yapan G.Ö. A hakkında kamu vicdanının rahatlatılması ve kurumumuza yönelik ortaya atılan iddialara karşı bahsi geçen G.Ö.A.'ya yönelik hukuki ve kişisel haklarına zarar verilmemesi gözetilerek, Başkanlık Makamı tarafından Teftiş Kurulu Müdürlüğü nezdinde soruşturma açılmış olup soruşturma sonuçlanıncaya kadar bahsi geçen personel işten uzaklaştırılmıştır"

CHP'Lİ KADIN ÜYELERDEN DESTEK MESAJLAR

Öte yandan G.Ö.A.'ya destek için CHP'li kadın üyelerin de aralarında eski ilçe yöneticilerinin hesaplarından mesajlar yayınladığı dikkat çekti.

Mesajlarda G.Ö.A.'nın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile yanyana olduğu fotoğraflar da paylaşılarak şöyle denildi: "Önce şöyle bakacaksın yanında kimler var. Ümraniye CHP Gençlik Kolu Başkanı G.Ö.A. sen yürü gençlik yanında seninle gurur duyuyoruz", "Hamur pişince ekmek, çamur pişince toprak, çocuk pişince delikanlı, delikanlı da adam olurmuş. O delikanlıların hası Ümraniye'de, sizin duruşunuza adamlığına değil Ümraniye tüm Türkiye CHP örgütü şahit."

"SARILIP, ZORLA ÖPTÜ"

CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski Başkanı G.Ö.A.'nün cinsel tacizine uğradığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunan 20 yaşındaki partili genç D.A.'nın ifadesinde, kendisini zorla öptüğünü ve fiziksel temasa zorladığını anlattığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Anadolu Başsavcılığı'nda 8 Temmuz tarihinde ifadesi alınan D.A. cinsel taciz olayını ayrıntılarıyla anlattı. G.Ö.A. ile partinin gençlik kolunda birlikte çalıştıklarını, olayın yaşandığı 12 Mart tarihinde de yine Ümraniye'de parti faaliyeti ile ilgili çalışma yaptıklarını anlattı. Evlerinin yakın olması nedeniyle G.Ö.A.'nın kendisini arabasıyla bırakmayı önerdiğini söyleyen D.A., "Ben arka koltuğa oturdum, ön koltuğa yani yanına oturmamı istedi. Kabul etmeyince esprili şekilde 'ben senin şoförün müyüm' dedi. Bu nedenle ön koltuğa geçtim. Bana kız arkadaşıyla arasının bozuk olduğunu, yarım saat dertleşmek istediğini söyledi, kabul ettim. Dudullu Tepesi olarak bilinen yere gittik. Bankta otururken kız arkadaşından bahsetti, ben de kendisine tavsiyelerde bulundum. Bir süre sonra kalkmam gerektiğini söyledim. Arabaya bindiğimiz sırada bana askerden yeni geldiğini, kimseyle sevişmediğini söyledi. Ben de 'Bunu bana niye söylüyorsun' dedim. Kimsenin yanında böyle huzurlu hissetmediğini söyleyerek sarılıp öptü. Onu itmeye çalışırken elimi pantolonuna götürdü. Bir kez daha onu ittim. Beni eve götürmesini istedim. Bana bu şekilde tacizde bulunan G.Ö.A.'dan şikayetçiyim" dedi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Savcılık tarafından ifadesi alınan G.Ö.A. ise, taciz suçlamasını kabul etmeyerek, D.A.'nin iddialarının yalan olduğunu söyledi. Savcılık soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

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