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CHP'de yeni skandal! Taciz ve tecavüzlerin ardı arkası kesilmiyor

’de ortaya çıkan taciz ve tecavüz olaylarına bir yenisi daha eklendi. ’deki tecavüz skandalının ardından Ümraniye’de Başkanı G.Ö.A., 20 yaşındaki D.A.’ya tacizde bulundu. 7 arkadaşıyla partiden istifa eden genç kadının şikayeti üzerine başsavcılık soruşturma başlattı

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 02.12.2020 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020
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CHP'de yeni skandal! Taciz ve tecavüzlerin ardı arkası kesilmiyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nde () taciz ve tecavüz vakaları, kontrolden çıktı. 'de CHP ilçe yöneticisi 'ün genç bir kıza tecavüzden tutuklanmasının ardından, yeni bir taciz skandalı da Ümraniye'de patladı. Ümraniye Başkanı G.Ö.A., parti üyesi 20 yaşındaki D.A.'ya cinsel tacizde bulundu. Taciz skandallarını tek tek deşifre eden SABAH, CHP Maltepe, Ümraniye ve İstanbul İl Örgütü'nde yaşanan utanç verici olayları gözler önüne serdi:

MALTEPE'DE RESTORANA KAPATTI

CHP'nin taciz dosyasının ilk sırasında Maltepe yer aldı. Maltepe CHP İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz'ün, 23 yaşında genç bir kızı zorla bir restorana kapatarak tecavüz ettiği ortaya çıktı. Mağdur kadının konuyu yargıya taşımasının ardından CHP'li Karagöz, tutuklandı.

AHLAKSIZ TEKLİFLER EDİLDİ

Maltepe'de tecavüz girişimi ile sarsılan CHP, bu sefer de Avcılar İlçe Teşkilatı'nın eski üyesi 'nin ifadeleriyle şoka uğradı. Özlem Hanelçi, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcıları olan Yasin I. ve Özgür A.'nın farklı tarihlerde ahlaksız tekliflerine maruz kaldığını belirtti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Maltepe ve Avcılar'ın ardından son taciz vakası da Ümraniye'de patlak verdi. Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı G.Ö.A. tarafından tacize uğradığını iddia eden CHP Gençlik Kolları üyesi 20 yaşındaki D.A. soluğu adliyede aldı. Taciz mağduru kadın, 7 arkadaşıyla birlikte partiden de istifa etti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca G.Ö.A. hakkında soruşturma başlattı.

İHRAÇ EDİLMEDİ

D.A.'ya cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen G.Ö.A.'nın ise Kartal Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü'nde çalıştığı bildirildi. Mağdur kadının avukatı, eski CHP İstanbul Milletvekili Ali Kemal Kumkumoğlu'nun yeğeni Orkun Kumkumoğlu, SABAH'a yaptığı açıklamada "Şikâyetimizi yaptık. İddianamenin hazırlanmasını bekliyoruz. İhraç edilmesini isteyeceğiz" dedi.



SKANDALIN ARDINDAN KILIÇLAR ÇEKİLDİ
Taciz olayları sonrası, CHP'liler birbirine düştü. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, skandallara tepki gösterdiği gerekçesiyle eski CHP Milletvekili 'ı şov yapmakla suçladı. Yarkadaş ise Kaftancıoğlu'nun taciz iddialarının üstünü örtmeye çalışan bir tutum içinde olduğunu ima etti.

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