CHP'de yeni skandal! Taciz ve tecavüzlerin ardı arkası kesilmiyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) taciz ve tecavüz vakaları, kontrolden çıktı. İstanbul Maltepe'de CHP ilçe yöneticisi Umut Karagöz'ün genç bir kıza tecavüzden tutuklanmasının ardından, yeni bir taciz skandalı da Ümraniye'de patladı. Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı G.Ö.A., parti üyesi 20 yaşındaki D.A.'ya cinsel tacizde bulundu. Taciz skandallarını tek tek deşifre eden SABAH, CHP Maltepe, Ümraniye ve İstanbul İl Örgütü'nde yaşanan utanç verici olayları gözler önüne serdi: