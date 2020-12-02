CHP'de bir skandal daha! Tacizden uzaklaştırılan CHP'li yönetici Kartal Belediyesi'nde çıktı

CHP İstanbul teşkilatı taciz ve tecavüz iddiaları ile çalkalanıyor. CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz, 23 yaşındaki bir kadını restoranda zorla alıkoyup taciz ettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Bu olayın ardından CHP Ümraniye ilçe yönetiminde de bir kadının partili biri tarafından taciz edildiği ortaya çıkmıştı.

Olayın ardından CHP Ümraniye Gençlik Kolları'nın eski yöneticisi görevden uzaklaştırılırken, mahkemesi devam eden 27 yaşındaki şahısın CHP'li Kartal Belediyesi'nde özel kalemde çalışmaya devam ettiği ortaya çıktı.

CHP'li Kartal Belediyesi, CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan şahsın bünyesinde çalışmasıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

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