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Cezaevindeki PKK'lılara finansal destek sağlayanlara operasyon: 3 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'de yapılan operasyonda, cezaevlerindeki terör örgütü üyelerine finansal destek sağladığı öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 04.12.2020
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Cezaevindeki PKK'lılara finansal destek sağlayanlara operasyon: 3 gözaltı

Kahramanmaraş'taki cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü PKK'lılara finansal destek sağlandığı iddiasıyla Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesi üzerine Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen Salı günü Mersin'de 4 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda C.E., V.T. ve D.T. yakalanarak gözaltına alındı.



Kahramanmaraş'a getirilen şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 3 kişi, çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Adresinde bulunamayan bir şüphelinin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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