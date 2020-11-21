21 Kasım 2020, Cumartesi
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PKK üyesi sahte pasaportla kaçmaya çalışırken yakalandı!

Son dakika haberine göre; 'ndan sahte pasaportla 'ya kaçmaya çalışan ve hakkında "terör örgütü () üyesi olmak" suçundan hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.11.2020
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PKK üyesi sahte pasaportla kaçmaya çalışırken yakalandı!

Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Kasım'da 02.00 sıralarında 'nın şehrine gitmek üzere pasaport kontrol noktasına gelen ve kendisini Melike Y. olarak tanıtan kadından şüphelendi.

Şüpheli hal ve hareketler sergileyen kadınının pasaportu polis ekiplerince dikkatlice incelendi.

Pasaportun sahte olabileceğini değerlendiren ekipler, parmak izi kontrolü de yaptı. Bilgileri eşleşmeyen şüpheli gözaltına alındı. Yapılan detaylı sorguda şüpheli kadının 2. tarafından "terör örgütü () üyesi olmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verilen 27 yaşındaki Helin D. olduğu tespit edildi.

Helin D.'nin ifadesinde sözde örgüt yöneticilerinden gelen talimat doğrultusunda hapse girmemek için birçok örgüt üyesi gibi kendisinin de yurt dışına kaçmaya çalıştığını ve dikkat çekmemek için önce Brezilya'ya, oradan da Avrupa'ya geçmeyi planladığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Helin D. sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Kadının yakalandığı anlar ise havalimanındaki güvenlik kameralarına yansıdı.

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