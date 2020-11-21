PKK üyesi sahte pasaportla kaçmaya çalışırken yakalandı!

Helin D.'nin ifadesinde sözde örgüt yöneticilerinden gelen talimat doğrultusunda hapse girmemek için birçok örgüt üyesi gibi kendisinin de yurt dışına kaçmaya çalıştığını ve dikkat çekmemek için önce Brezilya'ya, oradan da Avrupa'ya geçmeyi planladığını söylediği öğrenildi.