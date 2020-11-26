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İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya dev operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberi... 'da terör örgütü /'ya yönelik operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik kent genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

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Giriş Tarihi: 26.11.2020
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İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya dev operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik kent genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Farklı ilçelerde 28 adreste 25 şüphelinin yakalanmasına yönelik gerçekleşen operasyonlara özel harekat timleri de destek verdi. Adreslerdeki aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirilirken çok sayıda zanlı gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

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