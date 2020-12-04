Tecavüzden tutuklanan CHP’li Umut Karagöz’ün dosyasında çarpıcı ayrıntı

Tanık Volkan A., Maltepe Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne verdiği ifadesinde Z.Y.'nin (23) hem darp hem de taciz edildiğini belirtti.

"BANA SALDIRDI VE TACİZ ETTİ"

Volkan A.,"Olay günü 23.00'te Umut Karagöz ve Z.Y. bana geldi. Kıyafetlerinde kan vardı. Kavga ettiklerini söylediler. Z.Y., Umut'a 'Bana neden saldırdın?' dedi. Umut da 'Sen de benim kafamda bardak kırdın' dedi. Z.Y.'yi evine götürdüm. Yolda 'Bana saldırdı, taciz etti, zorla tecavüz etmeye kalktı, kafenin tuvaletinde yaptı bunları, kafamı defalarca duvara vurdu' dedi." ifadelerine yer verdi.

KAFTANCIOĞLU'NUN KONTENJANINDAN LİSTEYE GİRDİ

Karagöz'ün ilçe teşkilatına, Kaftancıoğlu'nun kontenjanından girdiği belirtiliyor. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yakın arkadaşı olduğu belirtilen Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Karagöz'ün 23 yaşındaki genç kıza aynı gün saatlerce dehşeti yaşattığı öğrenildi. Önce alıkoyma, ardından şiddet, taciz ve tecavüz girişimi ile devam eden gün olay yerinden farklı bir noktada son buldu.

MADĞUR KIZIN İFADESİ KAN DONDURDU

U.K.'nın kendisini arkadaşının işyerine götürdüğünü söyleyen Z.Y., ifadesinde şunları söyledi:

"Müzisyen arkadaşım dükkan önünde bekliyordu. Yaklaşık bir saat üçümüz beraber oturduk. Arkadaşımın işi çıkmasından dolayı yanımızdan ayrıldı. U.K. ile yarım saat baş başa oturduk. Cafede hiç kimse kalmamıştı.

"PANTOLONUMU İNDİRDİ..."

İşyeri U.K'nın arkadaşı olduğundan çalışanlarda yoktu. Ben sonra kalkmak istedim ama o kalmam için ısrar etti. Rahatsız oldum. Gitmek için ayağa kalktığımda U.K. beni kendisine çekip koltuğun üzerine aldı. Ben de masada bulunan bardağı elime alarak onun kafasında parçaladım. Bu sırada elim kesildi, öfkesiyle beni saçımdan sürükleyerek tuvalete götürdü burada tekme tokat darp etti. Pantolonumu aşağı indirdi üzerimde bulunan kıyafetimi de yukarı kaldırdı, sonra kendi pantolonunu aşağı indirdi. Saçlarımdan tutarak kafamı aşağı bastırdı ve cinsel saldırıda bulundu. Bu sırada aynaya bakarak kendini tatmin etti."

"TUVALETE GÖTÜRDÜ, KALKMAK İSTEDİĞİMDE"

İddiaya göre, Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'na giden Z.Y. (23) Umut Kargöz tarafından taciz edildiğini belirterek şikayetçi oldu. Z.Y. ifadesinde, "Kalkmak istediğimde izin vermedi. Beni zorla çekip koltuğa oturttu. Ben de masadaki bardağı alıp kafasında kırdım. Sinirlenerek beni saçımdan sürükleyip, tuvalete götürdü. Burada tekme tokat darp etti. Ardından taciz etti" dedi.

OLAYI KAPATMAK İÇİN ÜST DÜZEY İSİMLER DEVREYE GİRDİ!

Polis tarafından gözaltına alınan Umut Karagöz, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklanırken, CHP'li yetkililerin, olayın basına yansımaması için devreye girdiği ve mağdurun ailesiyle görüştükleri öğrenildi. Olayı kapatmak için, üst düzey isimlerin de devrede olduğu kaydedildi.