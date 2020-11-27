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PKK propagandası yaptıkları belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı

dakika haberine göre... ekiplerince, sahte hesaplar kullanarak terör örgütü propagandası yaptıkları .

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 27.11.2020 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020
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PKK propagandası yaptıkları belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sahte hesaplar kullanarak terör örgütü 'nın propagandasını yaptıkları belirlenen 10 kişi gözaltına alındı.

MERSİN'DE PKK/KCK OPERASYONU: 4 ZANLI YAKALANDI

'in Tarsus ilçesinde terör örgütü PKK/'ya yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, eylem ve etkinlik hazırlığında oldukları değerlendirilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, Tarsus ilçesindeki 3 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 4 zanlıyı gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde 3 cep telefonu, bilgisayar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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