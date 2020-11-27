PKK propagandası yaptıkları belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı

MERSİN'DE PKK/KCK OPERASYONU: 4 ZANLI YAKALANDI

Mersin'in Tarsus ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, eylem ve etkinlik hazırlığında oldukları değerlendirilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.