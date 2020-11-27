PKK propagandası yaptıkları belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberine göre... Ankara TEM ekiplerince, sahte hesaplar kullanarak sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.
GÜNDEM İHA
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sahte hesaplar kullanarak sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları belirlenen 10 kişi gözaltına alındı.
ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ
Ekipler, Tarsus ilçesindeki 3 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 4 zanlıyı gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde 3 cep telefonu, bilgisayar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
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