02 Aralık 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri AK Parti ve MHP'den Kemal Kılıçdaroğlu'na Türk ordusu tepkisi

AK Parti ve MHP'den Kemal Kılıçdaroğlu'na Türk ordusu tepkisi

ve , Türk ordusunu hedef alan 'yi topa tuttu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı , A Haber canlı yayınında 'nu eleştirdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu için, "Üslub-u beyan, ayniyle insan." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.12.2020
ABONE OL
AK Parti ve MHP'den Kemal Kılıçdaroğlu'na Türk ordusu tepkisi

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın "satılmış ordu" sözleriyle Türk ordusuna hakaretine sahip çıkan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler büyüyor.

Son olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler de CHP'li Başarır ve kendisine sahip çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

CHPnin yeni hedefi Türk ordusu! Kılıçdaroğlu nefret dilini savundu CHP'NİN YENİ HEDEFİ TÜRK ORDUSU! KILIÇDAROĞLU NEFRET DİLİNİ SAVUNDU

AK PARTİ VE MHP'DEN SERT TEPKİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk ordusuna hakarete sahip çıkması, AK Parti ve MHP'nin de tepkisini çekti.

A Haber ekranlarına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, CHP'li Başarır ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

Kılıçdaroğlu ve CHP'nin türk milletinin değerlerini hedef aldığını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "CHP'nin bir süredir Genel Başkanından başlayarak milletvekillerine teşkilatlarına kadar sürekli bir hakaretle ülkeyi germe eylemlerine millet alışmış durumda. İktidar bekleyen bir siyasi hareketin yapmaması gereken hareketledi. Daha da öte, bu ülkenin bir evladı, bir ferdi bu ülkeni içinde yetişmiş, bu ülkenin ekmeğini yemiş suyunu içmiş insanların telaffuz edemeyeceği sözler dökülüyor." dedi.

Türk ordusuna hakaretlere tepki gösteren Dağ, "CHP'de siyaset yapan kişilerde bu milletin hassasiyetlerine ve değerlerine karşı ciddi bir tepkisellik söz konusu. CHP, ordu hakkında hassasiyet gösterirdi. Ancak bir süredir orduyla alakalı sözlerine ve ordunun özellikle 4 yılda yaptıklarına baktığımızda ihanetle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz" şeklinde konuştu.

AK Parti ve MHPden Kemal Kılıçdaroğluna sert tepki AK PARTİ VE MHP'DEN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın da Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek Türk Silahlı Kuvvetlerine sahip çıktı.

A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulunan MHP'li Aydın, "Kılıçdaroğlu'nun içinde bulunduğu durumu anlatan çok güzel bir söz var; Üslub-u beyan, ayniyle insan. Gerçekten bir üslup sıkıntısı içinde olduğunu görüyoruz. 2010'dan bugüne kadar köklü bir dönüşüme tabi tutulmuştur. Kılıçdaroğlu'nun kaset ile başa getirenler büyük beklentiler içindeydi. Ülkeyi kaosa sürüklemeyi ve dış güçler ile anlaşmalar bekleniyordu ancak tutmadı. CHP'nin çok net ifade ettiği 6 ok içine koyduğu milli değerler tamamen terk edilmiş durumda. Ne cumhuriyetçilik, ne milliyetçilik ne de devletçilikle alakaları kalmıştır." ifadelerine yer verdi.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

CHPnin nefret siyasetinde yeni hedef ordu mu? Türk milletinin tek bir isteği var! CHP'NİN NEFRET SİYASETİNDE YENİ HEDEF ''ORDU'' MU? TÜRK MİLLETİNİN TEK BİR İSTEĞİ VAR!
CHP’nin nefret siyasetinde yeni hedef ordu! Amaçları ne? Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi CHP'NİN NEFRET SİYASETİNDE YENİ HEDEF ORDU! AMAÇLARI NE? UZMAN İSİMLER A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ

Kemal Kılıçdaroğlu terör destekçisi isimleri kabul etti! KEMAL KILIÇDAROĞLU TERÖR DESTEKÇİSİ İSİMLERİ KABUL ETTİ!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHPdeki taciz ve tecavüz skandallarına kulaklarını tıkadı CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU CHP'DEKİ TACİZ VE TECAVÜZ SKANDALLARINA KULAKLARINI TIKADI
Öğretmenlere hakaret eden Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu! ÖĞRETMENLERE HAKARET EDEN KEMAL KILIÇDAROĞLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSU!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA