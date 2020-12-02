AK Parti ve MHP'den Kemal Kılıçdaroğlu'na Türk ordusu tepkisi

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın "satılmış ordu" sözleriyle Türk ordusuna hakaretine sahip çıkan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler büyüyor.

Son olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler de CHP'li Başarır ve kendisine sahip çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

AK PARTİ VE MHP'DEN SERT TEPKİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk ordusuna hakarete sahip çıkması, AK Parti ve MHP'nin de tepkisini çekti.

A Haber ekranlarına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, CHP'li Başarır ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

Kılıçdaroğlu ve CHP'nin türk milletinin değerlerini hedef aldığını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "CHP'nin bir süredir Genel Başkanından başlayarak milletvekillerine teşkilatlarına kadar sürekli bir hakaretle ülkeyi germe eylemlerine millet alışmış durumda. İktidar bekleyen bir siyasi hareketin yapmaması gereken hareketledi. Daha da öte, bu ülkenin bir evladı, bir ferdi bu ülkeni içinde yetişmiş, bu ülkenin ekmeğini yemiş suyunu içmiş insanların telaffuz edemeyeceği sözler dökülüyor." dedi.

Türk ordusuna hakaretlere tepki gösteren Dağ, "CHP'de siyaset yapan kişilerde bu milletin hassasiyetlerine ve değerlerine karşı ciddi bir tepkisellik söz konusu. CHP, ordu hakkında hassasiyet gösterirdi. Ancak bir süredir orduyla alakalı sözlerine ve ordunun özellikle 4 yılda yaptıklarına baktığımızda ihanetle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz" şeklinde konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın da Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek Türk Silahlı Kuvvetlerine sahip çıktı.

A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulunan MHP'li Aydın, "Kılıçdaroğlu'nun içinde bulunduğu durumu anlatan çok güzel bir söz var; Üslub-u beyan, ayniyle insan. Gerçekten bir üslup sıkıntısı içinde olduğunu görüyoruz. 2010'dan bugüne kadar köklü bir dönüşüme tabi tutulmuştur. Kılıçdaroğlu'nun kaset ile başa getirenler büyük beklentiler içindeydi. Ülkeyi kaosa sürüklemeyi ve dış güçler ile anlaşmalar bekleniyordu ancak tutmadı. CHP'nin çok net ifade ettiği 6 ok içine koyduğu milli değerler tamamen terk edilmiş durumda. Ne cumhuriyetçilik, ne milliyetçilik ne de devletçilikle alakaları kalmıştır." ifadelerine yer verdi.

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