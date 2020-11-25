Öğretmenlere hakaret eden Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu!

"ÖĞRETMENLERİMİZE YÖNELİK ÇİRKİN İFADELER KULLANMIŞTIR"

Açıklamada şöyle denildi:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM çatısı altında, Öğretmenler Günü'nde, 'Hâlâ iktidarın peşinde giden öğretmen varsa, kimse kusura bakmasın, ben ona öğretmen demem. Öğretmen, iradesini pazarlayan kişi değildir' diyerek, öğretmenlerimizin iradelerini yaftalamış, demokratik tercihlerini aşağılamış, tahkir edici bir üslupla öğretmenlerimize yönelik çirkin ifadeler kullanmıştır."

"ÖĞRETMENİN İRADESİNİ HİÇE SAYDI"

"Öğretmenin iradesini hiçe sayarak, kendi istediği gibi hareket etmediğini düşündüğü tüm öğretmenleri ötekileştiren, öğretmeni 'iradesini pazarlamakla' itham eden, alenen aşağılayan, tahkir eden şahsın, bu çirkin fiili nedeniyle adalet önünde hesap vermesini istiyor; ayrıca öğretmenlerimizin ve kamuoyunun vicdanına havale ediyoruz ."