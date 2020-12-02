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Son dakika: Fahrettin Altun'un evini fotoğraflamıştı! CHP'li başkan Suat Özçağdaş için istenen ceza belli oldu

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğraflanmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal etmek” suçlamasıyla dava açtı. Özçağdaş, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 02.12.2020 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020
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Son dakika: Fahrettin Altun'un evini fotoğraflamıştı! CHP'li başkan Suat Özçağdaş için istenen ceza belli oldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğraflanmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçlamasıyla dava açtı. Özçağdaş, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

İletişim Başkanı Fahrettin Altunun evini fotoğraflayan CHPli Suat Özçağdaşa talimat Canan Kaftancıoğlu’ndan! | Video İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'UN EVİNİ FOTOĞRAFLAYAN CHP'Lİ SUAT ÖZÇAĞDAŞ'A TALİMAT CANAN KAFTANCIOĞLU'NDAN! | VİDEO

UZLAŞMA SAĞLANAMADI DAVA AÇILDI
Başsavcılık Altun'un evinin fotoğraflarını çeken Suat Özçağdaş hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla yürütülen soruşturmada ilk olarak uzlaştırma kararı vermişti. Özçağdaş hakkındaki soruşturma uzlaştırma bürosuna tarafından yürütüldü. Ancak şikayetçi Fahrettin Altun ile Özçağdaş arasında uzlaşma sağlanamadığı için dava açıldı. Suat Özçağdaş 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

"FOTOĞRAFLARI ÇEKİP İL BAŞKANINA BİLGİ VERDİM"
Özçağdaş soruşturma kapsamında alınan ifadesinde "Alanın fotoğrafını çektim. Durumu İstanbul İl Başkanına bildirip bölgeden ayrıldım. Altun'un evinin nerede olduğunu bile bilmiyorum. Partimin İlçe Başkanı olduğum için bölgeyi kontrol etme sorumluluğum bulunuyor" demişti.

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İletişim Başkanı Altunun evini fotoğraflayan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Özçağdaş için flaş karar! İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'UN EVİNİ FOTOĞRAFLAYAN CHP ÜSKÜDAR İLÇE BAŞKANI ÖZÇAĞDAŞ İÇİN FLAŞ KARAR!
İletişim Başkanı Fahrettin Altunun evini fotoğraflayan CHPli Suat Özçağdaş Evin fotoğrafını çektiğim yalan demişti İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'UN EVİNİ FOTOĞRAFLAYAN CHP'Lİ SUAT ÖZÇAĞDAŞ 'EVİN FOTOĞRAFINI ÇEKTİĞİM YALAN' DEMİŞTİ

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