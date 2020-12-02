Son dakika: Beştepe'de ABD ile kritik görüşme! İbrahim Kalın Rayburn ile bir araya geldi
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Joel D. Rayburn ve beraberindeki heyet ile Cumhurbaşkanlığı Beştepe Külliyesinde bir araya geldi.
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Joel D. Rayburn ve beraberindeki heyet ile Cumhurbaşkanlığı Beştepe Külliyesinde bir araya geldi.
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