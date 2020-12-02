02 Aralık 2020, Çarşamba
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Son dakika: Beştepe'de ABD ile kritik görüşme! İbrahim Kalın Rayburn ile bir araya geldi

Son dakika haberleri... Kalın, ABD’nin D. Rayburn ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.12.2020
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Son dakika: Beştepe'de ABD ile kritik görüşme! İbrahim Kalın Rayburn ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Joel D. Rayburn ve beraberindeki heyet ile Cumhurbaşkanlığı Beştepe Külliyesinde bir araya geldi.

Detaylar gelecek...

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