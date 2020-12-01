İzmir'de FETÖ'nün yapılanmasına operasyon! 848 personele ihraç talebi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ankesörlü telefonlar üzerinden Fethullahçı Terör Örgütü mensupları ile irtibat kurdukları belirlenen TSK personeline yönelik yeni bir operasyon başlattı. Operasyon kapsamında çoğu muvazzaf asker 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken Başsavcılık çok önemli bir girişimde daha bulundu. 848 muvazzaf personel hakkında FETÖ'den toplanan delillerin gereğinin yapılması üzerine kuvvet komutanlıklarına gönderdi.





82 GÖZALTI KARARI



Edinilen bilgilere göre, FETÖ imamları ile örgütsel iletişim modeline uygun şekilde irtibat sağladıkları Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile İzmir İl Jandarma Komutanlığı arasındaki koordineli çalışma sonucunda tespit edilen 70'i muvazzaf Uzman Çavuş olmak üzere toplam 82 şüpheli hakkında İzmir ve 38 farklı ilde eş zamanlı olarak operasyon başlatıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince müştereken uygulanmak üzere yakalama ve gözaltı talimatı verildi. Gece 01.00'de başlatılan operasyon kapsamında adreslere baskınlar düzenlenirken çok sayıda gözaltı yapıldı.





848 PERSONELE İHRAÇ TALEBİ



Başsavcılık ayrıca idari yönden işleme yeterli terör örgütü iltisakları bulunduğu tespit edilen; 848 personel hakkında delilleri ihtiva eden şahıs dosyaları hazırlanarak idari yönden gereğinin takdir ve ifası için ilgili Kuvvet Komutanlıklarına gönderdi. Dosyası kuvvet komutanlıklarına gönderilen askeri personelden 18'inin muvazzaf Albay rütbesinde oldukları öğrenildi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir merkezli 5 ilde FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda meslekten ihraç edilmiş 41 şüpheli gözaltına alındı.

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