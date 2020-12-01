CHP'li Adana Belediyesi'nde skandal! Hizmet binasını parti merkezi yaptılar









CHP'Lİ OLMAYAN GİREMEZ...

Hizmet binası üzerinden propaganda yapan CHP'yi eleştiren AK Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Dr. Mehmet Muş, "CHP'li olmayan giremez deyin" diye tepki gösterdi. Sosyal Paylaşım Sitesi şahsi Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Mehmet Muş, şunları söyledi: "Belediye binasının girişine kocaman CHP bayrağı asmışlar! Oldu olacak "CHP'li olmayan giremez!" deyin de olsun bitsin bu iş!"