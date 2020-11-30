30 Kasım 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP'li İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde ihale skandalı! O madde yakayı ele verdi

CHP'li İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde ihale skandalı! O madde yakayı ele verdi

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Beylikdüzü'ndeki ihale skandalında yeni detaylar ortaya çıktı. 12 günlük etkinlik için Dilde Organizasyon şirketiyle el sıkışan 'nin ihale şartnamesine, “17 yazar, 17 gün boyunca söyleyişi yapacak” maddesini eklettiği belirlendi. 12 gün sürecek etkinlik için 17 günlük program şartını koşan Beylikdüzü Belediyesi’nin yılın son ayında çıkılan ihalenin şartnamesini alelacele hazırladığını gözler önüne serdi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 30.11.2020 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020
ABONE OL
CHP'li İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde ihale skandalı! O madde yakayı ele verdi

, 'nin kültür ihalesinde usulsüzlük yaptığını tescilleyen bir başka detayı deşifre etti. "Sanat Aralığı" adı altında 12 günlük organizasyon için ihaleye çıkan Beylikdüzü Belediyesi'nin ihale şartnamesinde, "17 yazar, 17 gün boyunca söyleyişi yapacak" maddesinin yer aldığı tespit edildi.

CHP'li İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde ihale skandalı! O madde yakayı ele verdi CHP'Lİ İMAMOĞLU'NUN BEYLİKDÜZÜ'NDE İHALE SKANDALI! O MADDE YAKAYI ELE VERDİ

12 GÜNE 17 GÜNLÜK PROGRAM SIĞDIRDILAR!

Beylikdüzü Belediyesi'ne bağlı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği ihale teknik şartnamesinin 5.sayfasında, "Her gün bir kişi olacak şekilde 17 gün süresince söyleşi programı yapılacaktır" deniliyor. Ancak ihale sonucunda etkinliklerin 20 Aralık-31 Aralık 2016 arasını kapsadığı açıkça görülüyor. 12 gün sürecek etkinlik için 17 günlük program şartının koşulması; ihalenin ve şartnamenin gelişigüzel hazırladığını ortaya koyuyor.

KÖŞEYE SIKIŞTI, ÇELİŞKİLER BAŞLADI

SABAH'ın "Gazeteciler üzerinden milyonluk vurgun" başlıklı manşet haberinin ardından panik dolu bir açıklama yapan Beylikdüzü Belediyesi'nin çelişkili ifadeleri de dikkat çekti. Beylikdüzü Belediyesi'nin "Haberde adı geçen sanatçı ve yazarlar, kurumumuz tarafından söyleşi etkinliği iptal edildiği için aranmamıştır" şeklindeki iddiası, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi tarafından yalanlamıştı. Abdulkadir Selvi, SABAH Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediyesi başkanı olduğu dönemde beni programa davet ettiler. Ancak ben prensip olarak bu daveti kabul etmedim ve gitmedim" demişti.

Öfke dinmiyor! CHP'li İmamoğlu ile taksiciler arasında gerginlik ÖFKE DİNMİYOR! CHP'Lİ İMAMOĞLU İLE TAKSİCİLER ARASINDA GERGİNLİK
CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu bir projeyi daha kendi projesi olarak sundu CHP'Lİ İBB BAŞKANI İMAMOĞLU BİR PROJEYİ DAHA KENDİ PROJESİ OLARAK SUNDU
İçişleri Bakanlığı Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu ve Kanal İstanbul iddiasını yalanladı: Bölücülükten değil kamu kaynağı nedeniyle ön inceleme yapıldı İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MERAL AKŞENER'İN EKREM İMAMOĞLU VE KANAL İSTANBUL İDDİASINI YALANLADI: BÖLÜCÜLÜKTEN DEĞİL KAMU KAYNAĞI NEDENİYLE ÖN İNCELEME YAPILDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı hedef alan CHP'li Ekrem İmamoğlu neyin peşinde? İşte iftiranın perde arkası SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'YI HEDEF ALAN CHP'Lİ EKREM İMAMOĞLU NEYİN PEŞİNDE? İŞTE İFTİRANIN PERDE ARKASI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA