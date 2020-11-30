KÖŞEYE SIKIŞTI, ÇELİŞKİLER BAŞLADI

SABAH'ın "Gazeteciler üzerinden milyonluk vurgun" başlıklı manşet haberinin ardından panik dolu bir açıklama yapan Beylikdüzü Belediyesi'nin çelişkili ifadeleri de dikkat çekti. Beylikdüzü Belediyesi'nin "Haberde adı geçen sanatçı ve yazarlar, kurumumuz tarafından söyleşi etkinliği iptal edildiği için aranmamıştır" şeklindeki iddiası, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi tarafından yalanlamıştı. Abdulkadir Selvi, SABAH Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediyesi başkanı olduğu dönemde beni programa davet ettiler. Ancak ben prensip olarak bu daveti kabul etmedim ve gitmedim" demişti.