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AİHM'den HDP'nin "dokunulmazlıkların kaldırılması ve milletvekillerinin tutuklanması"na ilişkin başvurusuna ret kararı

Mahkemesi (), 'nin dokunulmazlıkların kaldırılması ve milletvekillerinin tutuklanmasıyla ilgili şikayetini kabul edilemez buldu. HDP'nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 34. maddesindeki mağdur sıfatını taşıdığını iddia edemeyeceği belirtilen kararda, başvurunun kişi yönünden uygun olmaması ve kabul edilemez bulunması nedeniyle reddedildiği kaydedildi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 30.11.2020 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020
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AİHM'den HDP'nin dokunulmazlıkların kaldırılması ve milletvekillerinin tutuklanmasına ilişkin başvurusuna ret kararı

Alınan bilgiye göre, Genel Merkezi, 'e başvurarak "milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 2016'da yapılan değişiklik ile bu değişiklik sonrası milletvekilleri hakkında verilen tutuklama kararlarından" şikayetçi oldu.

Başvuruda özellikle HDP'li milletvekillerini etkileyen dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin değişiklik nedeniyle Sözleşmesi'ndeki () ifade özgürlüğü, toplantı ve dernek kurma özgürlüğü ve serbest seçim haklarının ihlal edildiği ileri sürüldü.

Başvuruyu ele alan AİHM, başvuruyu kabul edilemez buldu.

AİHM'in oy birliğiyle aldığı kararda iddia edilen bu ihlallerden doğrudan etkilenen kişiler tarafından Mahkeme'ye birçok başvuru sunulduğu ve bu başvuruların halen derdest olduğu hatırlatıldı.

Değerlendirmeler sonucu HDP'nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 34. maddesindeki mağdur sıfatını taşıdığını iddia edemeyeceği belirtilen kararda, başvurunun kişi yönünden uygun olmaması ve kabul edilemez bulunması nedeniyle reddedildiği kaydedildi.

AİHS'in 34. maddesi, "Bu Sözleşme veya protokollerinde tanınan haklarının ihlal edilmesinden dolayı mağdur olduğunu öne süren her gerçek kişi, hükümet dışı kuruluş veya kişi gruplarının Mahkeme'ye başvurabileceğini" öngörüyor.

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