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Dağdan inip HDP ilçe başkanı oldu! İnkar etti ama...

Son dakika haberine göre; 'ta düzenlenen operasyonda ’lı teröristlerin silahla poz verdikleri bir fotoğraf ele geçirildi. Yüz tanıma sistemiyle fotoğraftaki teröristlerden birinin ’nin Pazarcık İlçe Başkanı olduğu tespit edildi. Kızıler tutuklanarak cezaevine kondu.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 17.11.2020
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Dağdan inip HDP ilçe başkanı oldu! İnkar etti ama...

Güneydoğu'da geçen eylül ayında, arazi araması yapan güvenlik güçleri, 'lı teröristlere ait bir sığınak buldu. Yapılan aramada bir poşet içerisinde toprağa gömülü dokümanlar ele geçirildi.

Dokümanların arasından da PKK'lı bir grup teröristin ellerinde uzun namlulu silahlarla çekilmiş fotoğrafı çıktı. Hemen harekete geçen Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip, fotoğrafta yer alan 21 PKK'lı teröristin kimliklerini tespit etmek için çalışmalara başladı.

On binlerce fotoğraf ve kamera kaydının olduğu Sima Tanıma Sistemi'ni tarayan ekip, 26 günlük çalışma sonunda, teröristlerden birinin Pazarcık İlçe Başkanı (33) olduğunu belirledi.

Bu tespit üzerine İstihbarat ve Terörle Mücadele ekipleri, Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlediği operasyonda, Naci Kızıler'i Memişkahya Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Kızıler'in makam odasında yapılan aramada da çok sayıda örgütsel doküman, dijital materyaller ve broşürler ele geçirildi.

4 gün önce tutuklanan Kızıler, cezaevine gönderildi. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Naci Kızıler, fotoğrafı da "Bana benziyor ama ben değilim" diyerek reddetti.

Ancak Kızıler'in 2 yıl Kobani'de PKK/ saflarında "Hacı" kod adıyla silahlı faaliyet gösterdiği, Pazarcık'ta da teröristlere finans desteği sağladığı tespit edildi.

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