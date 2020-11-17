Dağdan inip HDP ilçe başkanı oldu! İnkar etti ama...

Bu tespit üzerine İstihbarat ve Terörle Mücadele ekipleri, Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlediği operasyonda, Naci Kızıler'i Memişkahya Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Kızıler'in makam odasında yapılan aramada da çok sayıda örgütsel doküman, dijital materyaller ve broşürler ele geçirildi.