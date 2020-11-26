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Son dakika: HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'e 6 yıl 3 ay hapis

Son dakika haberine göre , 'da yargılandığı davada 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Giriş Tarihi: 26.11.2020
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Son dakika: HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'e 6 yıl 3 ay hapis

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül hakkında Demokratik Toplum Kongresi daimi meclis üyesi olarak faaliyet yürütüp, inanç ve azınlıklar komisyonu üyesi olduğu gerekçesiyle açılan davada karar verildi. Bugün Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Bülbül katılmadı. Cumhuriyet savcısınin sanığın cezalandırılması yönünde görüş bildirdiği duruşmada, Kemal Bülbül, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, kararın bir suretinin TBMM Genel Sekreterliği ile Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne gönderilmesine karar verdi.

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