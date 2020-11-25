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HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş'ten skandal "Atatürk" ve "Kürdistan" sözleri | MHP ve AK Parti'den sert tepki...

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Giriş: 25.11.2020 19:22
Güncelleme:25.11.2020 19:31
Dün akşam Meclis Genel Kurulu'nda sözde "Kürdistan" tartışması yaşandı. HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş, Atatürk'ün Birinci Dünya Savaşı'nda mücadeleyi "ilk" gittiği yer olan Erzurum’dan değil de "Kürdistan"dan başlattığını söyledi.  HDP'li vekilin Erzurum'u “Kürdistan” saymasına MHP ve AK Partililer tepki gösterdi. İşte TBMM’de yaşanan gerilim dolu o anlar…

HDP'li vekil Hasan Özgüneş, TBMM'de olduğunu unuttu ve kıllara durgunluk veren bir konuşma yaptı.

Erzurum Kongresi'ni anlatırken, Atatürk için "Kürdistan"a geldi " dedi. Şırnak Milletvekili bir cümlesiyle milli mücadeleyi manipüle etmeye çalıştı.

Özgüneş konuşmasında, 1921 Anayasa'sı ile Kürtlere özerklik verildiğini iddia etti. Meclis sıralarında tansiyon yükseldi.

HDP'li vekilin Erzurum'u "Kürdistan" saymasına MHP ve AK Partililer tepki gösterdi.

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