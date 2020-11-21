HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'dan ''gizli anayasa'' açıklaması

Muhalefetin kapalı kapılar ardında yaptığı gizli anayasa çalışmasını HDP de teyit etti. Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, muhalefetin ortak bir anayasa için girişimi olduğunu söyledi.

''Gizli anayasa'' iddiaları ile ilgili HDP cephesinden kafaları karıştıran açıklama geldi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, ''CHP, HDP ve İYİ parti ortak anayasa taslağı hazırladı mı?'' sorusuna ''girişim oldu'' şeklinde yanıt verdi. Partilerin anayasa çalışması için bir araya gelmesinin doğal olduğunu söyledi.

Paylan, "Hep beraber anayasa çalışması yapmalıyız. Geçmişte bu tip çalışmalar olmuştur. Dediğiniz şekilde olmamıştır. Bu bir girişimdir yalnızca yani anayasa çalışması bir girişim olarak o noktada kalmıştır. Çeşitli çalışmalar bu anlamda olmuştur. Olması doğal olandır" dedi.

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın iddiasını İYİ Parti ve Saadet Partisi liderleri kesin bir dille yalanlamış, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise çelişkili açıklamalarda bulunmuştu.

Millet İttifakı ortaklarından yalanlama gelse de HDP'li Garo Paylan'ın açıklamaları ile birlikte konu daha uzun uzun süre tartışılacağı benziyor.