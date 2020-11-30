30 Kasım 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bakan Koca 'hafife alma' diyerek uyardı: Yarın çok pişman olabiliriz

Son dakika: Bakan Koca 'hafife alma' diyerek uyardı: Yarın çok pişman olabiliriz

Son dakika haberi... Kış aylarının gelmesiyle birlikte yeniden artış gösteren yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele devam ediyor. da bu kapsamda sosyal medya hesabından vatandaşlara uyarılarda bulunuyor. Son olarak , " normallerimizden vazgeçmezsek, yarın çok pişman olabiliriz" dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.11.2020 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020
ABONE OL
Son dakika: Bakan Koca 'hafife alma' diyerek uyardı: Yarın çok pişman olabiliriz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından 'hafife alma' notu ile maske, mesafe ve temizliğe dikkat çeken videoyu paylaştı.

Bakan Koca hafife alma diyerek uyardı: Yarın çok pişman olabiliriz BAKAN KOCA 'HAFİFE ALMA' DİYEREK UYARDI: YARIN ÇOK PİŞMAN OLABİLİRİZ

Bakan Koca, mesajında, "Bugün virüsü hafife alır ve eski normallerimizden vazgeçmezsek, yarın çok pişman olabiliriz. Tedbir hem sağlığımızın hem de sosyal hayatımızın güvencesidir" dedi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
29 Kasım korona tablosu: Türkiyede corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü? 29 KASIM KORONA TABLOSU: TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI KAÇ OLDU? KORONADAN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA