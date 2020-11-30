SON DAKİKA: EBA çöktü mü? EBA neden açılmıyor? EBA bağlantı sorunu ne zaman düzelecek?

Son dakika haberi... EBA çöktü mü? EBA ne zaman düzelecek? Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçen öğrenciler, bugün EBA'ya erişim sıkıntısı yaşıyor. Yaşanan bu gelişmenin ardından "EBA çöktü mü, neden açılmıyor?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. EBA'ya girmeye çalışan öğrencilerden bazıları 'Mapping verisi alınamadı' hatası ile karşı karşıya kalıyor. Peki, EBA çöktü mü? EBA neden açılmıyor? EBA bağlantı sorunu ne zaman düzelecek? İşte son gelişmeler...

EBA ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

EBA sistemine ara ara erişim sıkıntısı yaşanıyor. Erişim sıkıntısının yoğunluktan dolayı olduğu tahmin ediliyor. Konu ile ilgili MEB'den resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

"MAPPING VERİSİ ALINAMADI" NE DEMEK?

Bağlantı yapmaya çalışan öğrencinin eğitim sistemi sunucularına ulaşamadığını veya verileri alamadığını söyleyen bir mesaj.

Bu hatanın başlıca nedenleri şu şekilde:

Sunucu yoğunluğu

İnternet yoğunluğu

Çok sık giriş denemeleri

Kullanıcının bağlantısının kesilmesi

İnternette oluşan kopmalar

Bulunduğunuz bölgede yoğun kullanımlar

Kullanıcıya yapılan engelleme