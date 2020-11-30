SON DAKİKA: EBA çöktü mü? EBA neden açılmıyor? EBA bağlantı sorunu ne zaman düzelecek?
Son dakika... EBA çöktü mü, neden açılmıyor? Uzaktan eğitime devam eden milyonlarca öğrenci, EBA üzerinden derslerini görüntüleyebiliyor. 30 Kasım tarihinde EBA'ya erişim sorunu yaşayan öğrenciler, sorunun ne zaman düzeleceğini araştırmaya başladılar. EBA erişim sorunu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, EBA çöktü mü? EBA neden açılmıyor? EBA bağlantı sorunu ne zaman düzelecek? İşte haberin detayları...
Son dakika haberi... EBA çöktü mü? EBA ne zaman düzelecek? Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçen öğrenciler, bugün EBA'ya erişim sıkıntısı yaşıyor. Yaşanan bu gelişmenin ardından "EBA çöktü mü, neden açılmıyor?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. EBA'ya girmeye çalışan öğrencilerden bazıları 'Mapping verisi alınamadı' hatası ile karşı karşıya kalıyor. Peki, EBA çöktü mü? EBA neden açılmıyor? EBA bağlantı sorunu ne zaman düzelecek? İşte son gelişmeler...
EBA ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?
EBA sistemine ara ara erişim sıkıntısı yaşanıyor. Erişim sıkıntısının yoğunluktan dolayı olduğu tahmin ediliyor. Konu ile ilgili MEB'den resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
"MAPPING VERİSİ ALINAMADI" NE DEMEK?
Bağlantı yapmaya çalışan öğrencinin eğitim sistemi sunucularına ulaşamadığını veya verileri alamadığını söyleyen bir mesaj.
Bu hatanın başlıca nedenleri şu şekilde:
Sunucu yoğunluğu
İnternet yoğunluğu
Çok sık giriş denemeleri
Kullanıcının bağlantısının kesilmesi
İnternette oluşan kopmalar
Bulunduğunuz bölgede yoğun kullanımlar
Kullanıcıya yapılan engelleme
EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
Öğrenciler, EBA'da iki şekilde şifre oluşturabiliyor. Birincisi, "eba.gov.tr"ye girildikten sonra, önce "öğrenci" butonuna sonra "EBA Hesabı Oluştur" butonuna tıklanarak veliye ya da öğretmene başvurmadan, güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası, öğrenci numarası ve nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı seri numaraları girilmesi yoluyla. Bunun için yapılacak işlem basamakları şöyle:
EBA GİRİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN...
"- EBA Hesabı Oluştur butonuna tıkla.
- e-Okul bilgilerini girip "Giriş" butonuna bas.
- EBA hesabın için yeni şifreni belirle.
- Kendinin ya da velinin e-posta adresini ve cep telefonu numarasını gir ve "Şifre Oluştur" butonuna tıkla.
- Girmiş olduğun cep telefonu numarasına gelen doğrulama kodunu gir ve "Gönder" butonuna bas."
Adımlar, eksiksiz tamamladığında öğrenci EBA Giriş ekranına yönlendiriliyor. Bu ekranda T.C. kimlik numarası ve EBA hesabı için belirlenen yeni şifrenin ve güvenlik kodunun girilmesinden sonra "Gönder" butonuna basıldığında "Ana Sayfa"ya ulaşılıyor.
İkincisi ise öğrencilerin, velisine ya da öğretmenlerinden birine başvurarak şifre oluşturması yoluyla olacak.
Burada ise işlem basamakları sırayla şöyle:
" - EBA giriş ekranında T.C. kimlik numaranı ve velinden ya da öğretmeninden edindiğin tek kullanımlık şifreyi gir.
- Güvenlik kodunu gir ve "Gönder" butonuna tıkla.
- 'Veli Bilgileriyle Aktivasyon', 'e-Postayla Aktivasyon' ya da 'Cep Telefonuyla Aktivasyon' yöntemlerinden birini seç, istenen bilgileri gir.
- Aktivasyon adımını geçtikten sonra açılan ekranda EBA hesabın için 'Yeni Şifreni Belirle' ve 'Kaydet'e tıkla."
Bu adımları eksiksiz tamamladıktan sonra öğrenci, EBA Giriş ekranına yönlendiriliyor. Bu ekranda T.C. kimlik numarası ve EBA hesabı için belirlenen yeni şifre ve güvenlik kodu girildikten sonra "Gönder" butonuna basıldığında "Ana Sayfa"ya ulaşılıyor.
VELİLER NASIL GİRECEK?
EBA'ya veli olarak giriş yapabilmek için e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanılacak. Bilgiler girildikten sonra veliler, EBA Veli Sistemi ana ekranına ulaşabilecek. Henüz e-devlet şifresi olmayan veliler, PTT şubelerinden bu şifreyi edinebilecek.
EBA CANLI DERS NASIL GİRİLİR?
EBA canlı ders üzerinden derslere katılmak için; EBA hesabına giriş yapın. Canlı derslere, takvim alanından, bildirimler alanından ya da sol menüde yer alan "Canlı Dersler" butonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu sayfada, güncel canlı dersler görülmektedir.
Kullandığınız bilgisayardan ilk kez canlı yayın başlatacaksanız ekranın sağ üst köşesinde görülen "Uygulamayı İndir" düğmesine tıklayarak uygulamayı bilgsayara indirin. Kurulumu ekrana gelen yönergeleri takip ederek tamamlayabilirsiniz.
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