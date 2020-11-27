Yerli aşıda tarih belli oldu! Tüm detaylar ortaya çıktı

Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma Geliştirme Merkezi (ERAGEM) Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibi tarafından geliştirilen yerli aşının faz 1'deki ilk doz denemelerinin sona erdiğini belirten ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, ilk dozun 44 gönüllüde başarıyla sonuçlandığını, ikinci doz denemelerine de başladıklarını söyledi. Prof. Dr. Çalış, "Bizim aşımız 21 gün arayla iki dozlama şeklinde yapılıyor. İlk verilere göre 44 gönüllümüzde hiçbir yan etki görülmedi. 15 Aralık gibi ikinci dozlama sonuçları çıkacak ve faz 1 bitecek. 17 Aralık'ta ise faz 2'ye geçeceğiz. Şubatta da faz 2'yi bitiririz. Faz 3 de zaten Sağlık Bakanlığımızın yürüteceği geniş kapsamlı bir çalışma olacak. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bahar aylarında yerli ve milli aşımızı milletimizle buluştururuz diye umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.