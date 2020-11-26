Bu başarıyı ikinci doz uygulamasından sonra da bekliyoruz. İkinci doz uygulamasından sonra da bu başarımızı elde edersek, Aralık ayı ortasında Faz 2 çalışmasına hızlı bir şekilde geçeriz ve daha sonra da Faz 3 çalışmalarına başlar, vatandaşlarımız ile yerli ve milli aşımızı buluşturmuş oluruz diye ümit etmekteyiz. Gönüllü olmak için birçok vatandaşımız başvuru adreslerini bizlere sormakta. Bu kapsamda aday aşımızın gönüllü başvuruları İKUM'da devam etmektedir" ifadelerini kullandı.