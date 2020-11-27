Aşı olanlar koronavirüse yakalanacak mı? Koronavirüs aşısı olduktan sonra maske takmak şart mı?
Rospotrebnadzor Epidemiyoloji Araştırma Enstitüsü Direktör Yardımcısı Aleksandr Gorelov koronavirüs aşısına yönelik merak edilen soruları yanıtladı. Aşı olanların tekrar koronavirüse yakalanma ihtimalini değerlendiren Gorelov, aşı sonrası maske kullanımına gerek olup olmadığını da açıkladı.
Rospotrebnadzor Epidemiyoloji Araştırma Enstitüsü Direktör Yardımcısı Aleksandr Gorelov, koronavirüs aşısını yaptıran kişiler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
AŞIYI YAPTIRANLAR ENFEKTE OLABİLİR
Gorelov, "Aşıyı yaptıranlar enfekte olabilir, ancak diğer aşılarda da olduğu gibi hastalık farklı seyreder. Mutlak bir koruma yok, ancak aşılananlarda enfeksiyon daha hafif ve komplikasyonsuz geçer. Bu çok önemli bir faktör" diye konuştu.
KALICI HASARA DİKKAT ÇEKTİ
Rus uzman, aşı yaptırdıktan sonra koronavirüse yakalanması durumunda kişilerin Kovid-19'ta görülebilen zatürree, kalp, böbrek hasarı, reaksiyon yavaşlaması gibi komplikasyonlar geçirmeyeceklerine dikkat çekti.
AŞIYA RAĞMEN MASKE OLMALI
Bununla birlikte aşı yapıldıktan sonra dahi maske kullanılması gerektiğini, zira bu şekilde enfekte olma riskinin önemli ��lçüde azaldığını vurgulayan Gorelov, şöyle konuştu:
"Enfekte olmanın temel faktörü sosyal mesafeye uyulmamasıdır, eğer bir kişi büyük dozda virüs kaparsa, hangi bağışıklık olursa olsun dayanamayabilir, bu nedenle insanların kendilerini ve etrafındakileri korumak için kesinlikle maske, eldivenler kullanmaları gerekli."
GARANTİ ETMİYOR
Daha önce Rospotrebnadzor Başkanı Anna Popova, Kovid-19 aşısının 'uzay giysisi ya da dış dünyadan tecrit aracı olmadığını', hastalığın ağır geçmesine ve ölüme karşı koruma sağladığını açıklamıştı.
İnsanın koronavirüse karşı bağışıklık kazanmış olmasının başkalarının güvende olacağını garanti etmediğini söyleyen Popova, taşıyıcı enfekte olmasa da virüsün vücutta yaşamaya devam edebildiğini vurgulamıştı.
RUSYA'DA TESCİL EDİLMİŞ OLAN İKİ AŞI BULUNUYOR
Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve dünyanın ilk tescilli aşısı olan Sputnik V, tescil sonrası 40 bin kişinin katıldığı son aşama testlerinden geçiyor.
Vektor Bilim Merkezi'nde geliştirilen, ülkenin ikinci koronavirüs aşısı EpiVakKorona ekimde tescil edilmişti. Rusya Sağlık Bakanlığı, EpiVakKorona'nın tescil sonrası testleri için izin vermişti.
KLİNİK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Çumakov Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nin geliştirdiği üçüncü koronavirüs aşısı için klinik çalışmalar sürüyor. Bu aşı diğer Rus aşılarından farklı olarak virion, yani yapısı tam bir virüs partikülü içeriyor. Bu aşı da yıl sonuna kadar tescil edilebilir.