Aşı olanlar koronavirüse yakalanacak mı? Koronavirüs aşısı olduktan sonra maske takmak şart mı?

AŞIYI YAPTIRANLAR ENFEKTE OLABİLİR

Gorelov, "Aşıyı yaptıranlar enfekte olabilir, ancak diğer aşılarda da olduğu gibi hastalık farklı seyreder. Mutlak bir koruma yok, ancak aşılananlarda enfeksiyon daha hafif ve komplikasyonsuz geçer. Bu çok önemli bir faktör" diye konuştu.