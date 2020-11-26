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Son dakika: Yerli aşıdaki yeni gelişmeyi Bakan Koca duyurdu!

Son dakika haberi... sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yerli aşı çalışmalarının son durumu hakkında bilgilendirmede bulundu. Koca yerli aşı çalışmalarının takvime uygun olarak sürdüğünü belirtirken milli aşının gönüllüler üzerinde ikinci doz uygulamasına da başlatıldığını duyurdu.

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Giriş Tarihi: 26.11.2020 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020
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Son dakika: Yerli aşıdaki yeni gelişmeyi Bakan Koca duyurdu!

Bakan Koca yerli aşı çalışmalarının son durumu hakkında bilgi verdi. Bakan Koca çalışmaların takvimine uygun şekilde gittiğini belirtirken yeni gelişmeyi de duyurdu.

İKİNCİ DOZ UYGULANMAYA BAŞLANDI

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "TÜSEB desteği ile Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen Covid-19 aşı çalışmaları planlanan takvime uygun olarak devam ediyor. Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı. Umutluyuz." ifadelerini kullandı.


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