TUNCER: "KOSKOCA İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN HESABINI NE HALE GETİRDİNİZ?"

Yavuz Selim Tuncer, şunları söyledi:

"Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo atmış olduğu bir tweette elinde bir kitap ve 'Okuma zamanı' diye yazıyor. Aynı Ronaldo, ne hikmetse İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından ne diyor biliyor musunuz? Şu aslı, şu da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çakma ve yalan haberi:

(Cristiano Ronaldo) Burada da şunu söylüyor: 'Yakın tarihte Anadolu'nun dört bir yanındaki kütüphanelere yüz binlerce kitap gönderdik. Elbette yeni basımını yaptığımız, özel hazırlanmış 'Hatıratlarla Karşılaştırmalı Nutuk' eserini de yanına ekledik. Fakat bu kadarını biz de beklemiyorduk.'"

"Neyi beklemiyormuş İstanbul Büyükşehir Belediyesi? Ronaldo'nun bu Nutuk kitabını alıp bu şekilde okuma zamanı diye atmış olduğu gerçek tweetinin yanında bunu atıyor. Şu koskoca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gelmiş olduğu durumu göz önüne getirmektedir. Sizin bu sosyal medya anlayışınız Erzurumlu Teyo pehlivana rahmet okutturuyor. Bu nedir böyle? Koskoca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hesabını ne hale getirdiniz?"