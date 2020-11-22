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Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'dan İmamoğlu'na Deportivo örneğiyle Türk mesajı

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Giriş: 22.11.2020 01:03
Silivri Belediye Başkanı ve MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz İBB’nin kurumsal hesabının Cristiano Ronaldo'nun gerçek olmayan fotoğraf paylaşmasını eleştirdi. Yılmaz, Deportivo de La Coruna maçlarında her maçta kale arkasında neden bir Türk bayrağı asıldığını anlatarak, İspanya'da böyle yeri olan Türkleri küçük duruma düşüren İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Yılmaz'ın sözleri şöyle;

"Ben İspanya'da maçları seyrederim. Ne Real Madrid'i ne de Barcelona'yı tutarım. Deportivo de La Coruna taraftarıyım. Niye biliyor musunuz? Deportivo de La Coruna maçlarında her maçta kale arkasında bir Türk bayrağı asılır. Neden Türk bayrağı asılır? Bu aşağılık kompleksini bırakın. Bu memleketin evlatlarına güvenin, bu ecdada güvenin. Neden o Türk bayrağının asıldığını anlatacağım."

"16. yüzyılın başlarında Portekizlerle Osmanlı donanması İspanyollar açık denizlerde mücadele ederken Galiçka'da Celta Vigo şehri Portekizlileri bağrına basıyordu. Cristiano Ronaldo'nun memleketini.."

"CRİSTİANO RONALDO'NUN BİZİ Tİ'YE ALMASI BİZİ GÜLÜCÜKLE HAFİFLETMESİNİ BEN KABUL ETMİYORUM"

"Deportivo vatandaşları da, Osmanlı donanmasından, ecdattan, Barbaros Hayrettin Paşa'dan yardım istemişti. Barbaros Hayrettin Paşa, Deportivo sınırlarına kale inşa ederek Portekizli korsanların o şehirden haraç almasının önüne geçmişti. İşte günden beri Deportivo de La Coruna taraftarlarına Los Türkos denir İspanya'da.. Onun için Nutuk Cristiano Ronaldo'nun elinde onun gülücük koymasıyla değer kaybetmez. Başyapıt olarak gördüğümüz Nutuk. O gülücüğün oraya konulması bence son nokta. Keşke oraya gülücük konulmasıydı.. Cristiano Ronaldo'nun bizi tiye alması bizi gülücükle hafifletmesini ben kabul etmiyorum."

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