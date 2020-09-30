İBB’nin Cristiano Ronaldo paylaşımına tepki yağdı! Hizmet yok goygoy çok

Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun uçakta Dr. Lair Ribeiro'nun O Poder da Comunicação kitabını okuduğu fotoğrafa fotoşop yapılıp futbolcunun İBB Kültür A.Ş. yayını olan Hatıratlarla Karşılaştırmalı Nutuk kitabını okuyor gibi gösterildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından yapılan Cristiano Ronaldo paylaşımına tepki yağdı.