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İBB’nin Cristiano Ronaldo paylaşımına tepki yağdı! Hizmet yok goygoy çok

Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun uçakta Dr. Lair Ribeiro'nun O Poder da Comunicação kitabını okuduğu fotoğrafa fotoşop yapılıp futbolcunun İBB Kültür A.Ş. yayını olan Hatıratlarla Karşılaştırmalı Nutuk kitabını okuyor gibi gösterildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından yapılan Cristiano Ronaldo paylaşımına tepki yağdı.

Giriş Tarihi: 30.09.2020 09:51 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 09:53
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İBB’nin Cristiano Ronaldo paylaşımına tepki yağdı! Hizmet yok goygoy çok

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi Twitter adresinden yaptığı paylaşım gündem oldu.

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İBB’nin Cristiano Ronaldo paylaşımına tepki yağdı! Hizmet yok goygoy çok

Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun uçakta Dr. Lair Ribeiro'nun O Poder da Comunicação kitabını okuduğu fotoğrafa fotoşop yapılıp futbolcunun İBB Kültür A.Ş. yayını olan Hatıratlarla Karşılaştırmalı Nutuk kitabını okuyor gibi gösterildi.

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İBB’nin Cristiano Ronaldo paylaşımına tepki yağdı! Hizmet yok goygoy çok

Sosyal medyada bu duruma tepki yağdı:

Meslit: "Koca belediyenin resmi hesabını düşürdüğünüz hale bak!"
Atilla: "Sazan belediyeciliğinde zirve yapıyorsunuz!"

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İBB’nin Cristiano Ronaldo paylaşımına tepki yağdı! Hizmet yok goygoy çok

İşte sosyal medyadan gelen tepkilerin bazıları…

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İBB’nin Cristiano Ronaldo paylaşımına tepki yağdı! Hizmet yok goygoy çok