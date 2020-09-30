HaberlerGaleriİBB’nin Cristiano Ronaldo paylaşımına tepki yağdı! Hizmet yok goygoy çok
İBB’nin Cristiano Ronaldo paylaşımına tepki yağdı! Hizmet yok goygoy çok
Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun uçakta Dr. Lair Ribeiro'nun O Poder da Comunicação kitabını okuduğu fotoğrafa fotoşop yapılıp futbolcunun İBB Kültür A.Ş. yayını olan Hatıratlarla Karşılaştırmalı Nutuk kitabını okuyor gibi gösterildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından yapılan Cristiano Ronaldo paylaşımına tepki yağdı.
Giriş Tarihi: 30.09.2020 09:51Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 09:53