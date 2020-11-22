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Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Tuncer, Ronaldo'nun gerçek olmayan fotoğrafını paylaşan İBB'yi eleştirdi
Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı ve AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer, İBB Meclisinin kasım ayı toplantısında İBB’nin kurumsal hesabının Cristiano Ronaldo'nun gerçek olmayan fotoğraf paylaşmasını eleştirdi.