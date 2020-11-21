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TBMM’de korona alarmı! Pozitif vekil sayısı 100’ü geçti! Artık HES Kodu ile girilecek

Meclis'te koronavirüsü yakalanan vekilleri sayısı 100’ü geçti ve yeni tedbirler gündeme geldi. Artık kampüsüne Kodu ile girilecek. Meclis lokantalarında paket servis uygulamasına geçilmesi, çay, kahve ikramının kaldırılması da gündemde.

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Giriş Tarihi: 21.11.2020 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020
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TBMM’de korona alarmı! Pozitif vekil sayısı 100’ü geçti! Artık HES Kodu ile girilecek

Artan koronavirüs vakaları 'nde de gündemde. çalışmaları, aynı zamanda Plan Bütçe Komisyonu toplantıları nedeniyle yılın en yoğun günlerini geçiren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde virüs önlemlerinin arttırılmasın kararlaştırıldı.

TBMM’de korona alarmı! Pozitif vekil sayısı 100’ü geçti! Artık HES Kodu ile girilecek TBMM’DE KORONA ALARMI! POZİTİF VEKİL SAYISI 100’Ü GEÇTİ! ARTIK HES KODU İLE GİRİLECEK

Buna göre Türkiye Büyük Millet Meclisi yerleşkesi ve eklentilerine girişlerde Pazartesi gününden itibaren Kodu uygulamasına geçilecek.Mİlletvekillerinin ziyaretçileri Genel Kurul çalışmalarının yapılmadığı günler için randevu talep edebilecek.

Randevu verilen ziyaretçilere girişte HES Kodu doğrulaması yapılacak ve "Risksiz" bilgisi ardından girişine onay verilecek. Ayrıca ileri tarihli veya tekrarlı girilmiş olan randevu taleplerinde ziyaretçilere giriş noktalarında HES Kodu doğrulaması yapılacak.

Bu arada Meclis Sağlık Komisyonu da Başkanlığında koronavirüs gündemiyle toplantı ve o toplantıda , Meclis'te Kovid-19 salgınına karşı alınacak tedbirleri masaya yatırıldı.

Toplantıda öneriler de gündeme geldi. Meclis restoranlarının kapatılması sadece kapalı olarak servis yapılması, çay servisinin kaldırılması, seçim bölgelerine giden vekillere dönüşte test yapılması, çalışma saatlerinin kısıtlanması önerildi.

Ayrıca Meclis'te tansiyonun yükselmesine yol açtığı tartışma yaratan düzenlemelerin de meclis gündemine getirilmemesi istendi. Genel Kurul ve komisyonlarda konuşmaların maskeli yapılması da öneriler arasındaydı.

Toplantıda her parti grubundan bir temsilcinin yer aldığı bir "Kovid-19 Heyeti" oluşturuldu. Heyet 'de alınması gereken önlemlere ilişkin bir mutabakat metni hazırlayacak.

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