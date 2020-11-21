TBMM’de korona alarmı! Pozitif vekil sayısı 100’ü geçti! Artık HES Kodu ile girilecek

Buna göre Türkiye Büyük Millet Meclisi yerleşkesi ve eklentilerine girişlerde Pazartesi gününden itibaren HES Kodu uygulamasına geçilecek.Mİlletvekillerinin ziyaretçileri Genel Kurul çalışmalarının yapılmadığı günler için randevu talep edebilecek.