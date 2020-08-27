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CHP zihniyeti Atatürk tüccarlığına devam ediyor! İBB'den milyonluk nutuk ihalesi

'li Başkanı 'nun talimatıyla 1 milyon 149 bin liralık Nutuk bastırılacak. Sözleşme 'ta taraflar arasında imzalandı. CHP'nin bu icraatı, Sözcü yazarı 'in 2500 liradan sattığı "" kitabını akıllara getirdi.

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Giriş Tarihi: 27.08.2020 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020
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CHP zihniyeti Atatürk tüccarlığına devam ediyor! İBB'den milyonluk nutuk ihalesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz ay özel Nutuk'lardan bastırıp 135 liradan satmaya başlamıştı.

İmamoğlu, Nutuk alımlarına hız verdi. 10 Ağustos'ta yapılan ihaleyle 1 milyon 149 bin lira bedelli Nutuk alımı için İstanbul'un Esenyurt ilçesinde faaliyet gösteren bir şirket ile anlaşma yapıldı. Taraflar 12 Ağustos'ta sözleşmeye imzayı attı.

HATIRATLARLA KARŞILAŞTIRMALI NUTUK
Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdığı Nutuk üzerinden, birçok CHP'li yazardan sonra İBB de para kazanmaya karar verdi.

İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı, Nutuk'tan alıntılar yaparak bastırdığı "Hatıratlarla Karşılaştırmalı Nutuk" kitabını 135 liradan satışa sundu.

CHPli Ekrem İmamoğlu Sözcü yazarı Yılmaz Özdile özendi! 135 liraya Nutuk satıyor CHP'Lİ EKREM İMAMOĞLU SÖZCÜ YAZARI YILMAZ ÖZDİL'E ÖZENDİ! 135 LİRAYA NUTUK SATIYOR

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