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MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz, İBB'nin Cristiano Ronaldo'nun gerçek olmayan fotoğrafını paylaşmasına tepki gösterdi
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Giriş: 22.11.2020 01:00
Silivri Belediye Başkanı ve MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz, İBB Meclisinin kasım ayı toplantısında İBB’nin kurumsal hesabının Cristiano Ronaldo'nun gerçek olmayan fotoğrafını paylaşmasını eleştirdi.