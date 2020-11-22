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MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz, İBB'nin Cristiano Ronaldo'nun gerçek olmayan fotoğrafını paylaşmasına tepki gösterdi

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Giriş: 22.11.2020 01:00
Silivri Belediye Başkanı ve MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz, İBB Meclisinin kasım ayı toplantısında İBB’nin kurumsal hesabının Cristiano Ronaldo'nun gerçek olmayan fotoğrafını paylaşmasını eleştirdi.
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