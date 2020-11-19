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Son dakika: Başkan Erdoğan Eyüpsultan'da! Gazeteci Ahmet Kekeç'in kabrine ziyaret...

Son dakika haberi... Başkan , Eyüpsultan'da. Başkan Erdoğan, merhum 'in mezarına ziyaret gerçekleştirdi.

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Giriş Tarihi: 19.11.2020 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan Eyüpsultan'da! Gazeteci Ahmet Kekeç'in kabrine ziyaret...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'a geldi. Erdoğan, Eyüp Sultan'a gelerek, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybederek defnedilen usta kalem Ahmet Kekeç'in kabrini ziyaret etti.

Başkan Erdoğan Eyüpsultanda! Gazeteci Ahmet Kekeçin kabrine ziyaret... BAŞKAN ERDOĞAN EYÜPSULTAN'DA! GAZETECİ AHMET KEKEÇ'İN KABRİNE ZİYARET...

Başkan Erdoğan'a AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da eşlik etti.

KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Usta kalem Ahmet Kekeç, koronavirüse yakalanmış, durumunun ağırlaşması sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede yoğun bakımda tedavi gören Kekeç'ten acı haber gelmişti. Kekeç, Eyüp Sultan'a defnedilmişti. Kekeç'in ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu.

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