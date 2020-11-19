TSK'da OHAL'den sonra bakan onayıyla 5 bin 587 personel ihraç edildi

OHAL'in kaldırılmasının ardından bakan onayıyla TSK'da 5 bin 587 personel ihraç edildi. Yine aynı dönemde 1512 emekli askerin de rütbeleri geri alındı. Böylelikle 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilenlerin toplam sayısı 20 bin 566 oldu.

Bunların yanı sıra Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na (KKK) bağlı hudut birlikleri de yurt dışına yasa dışı yollarla kaçmaya çalışanlara göz açtırmamaya devam ediyor. Bu kapsamda 2 sene içinde hudut kartalları FETÖ mensubu 196 kişiyi yurt dışına kaçmaya çalışırken sınır hattında kıskıvrak yakaladı.