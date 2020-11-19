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Başkan Erdoğan Eyüpsultan'da! Gazeteci Ahmet Kekeç'in kabrine ziyaret...

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Giriş: 19.11.2020 12:54
Güncelleme:19.11.2020 12:57
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eyüpsultan'da. Başkan Erdoğan, merhum Gazeteci Ahmet Kekeç'in mezarına ziyaret gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'a geldi. Erdoğan, Eyüp Sultan'a gelerek, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybederek defnedilen usta kalem Ahmet Kekeç'in kabrini ziyaret etti.

Başkan Erdoğan'a AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da eşlik etti.

KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Usta kalem Ahmet Kekeç, koronavirüse yakalanmış, durumunun ağırlaşması sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede yoğun bakımda tedavi gören Kekeç'ten acı haber gelmişti. Kekeç, Eyüp Sultan'a defnedilmişti. Kekeç'in ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu.

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