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Usta kalem Ahmet Kekeç son yolculuğuna uğurlandı

yazarı , geçtiğimiz cumartesi günü yaşama gözlerini yumdu. Usta kalem, akciğer rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmış, koronavirüs testinin pozitif çıkması ile alınmıştı. İki kez kanseri yenmeyi başaran Kekeç'ten gelen acı haber 'yi yasa boğmuştu. Usta kalem bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla uğurlandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.11.2020 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020
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Usta kalem Ahmet Kekeç son yolculuğuna uğurlandı

'nin gördüğü en usta kalemlerden olan Yazarı cumartesi günü tedavi gördüğü hastanede yaşama veda etmişti. Kekeç, bugün uğurlandı.

Usta kalem Ahmet Kekeç son yolculuğuna uğurlandı USTA KALEM AHMET KEKEÇ'E SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

EYÜP SULTAN CAMİSİ'NDE CENAZE NAMAZI KILINDI

Kekeç'in cenaze namazı bugün öğle namazına müteakiben Camisi'nde kılındı. Kekeç, namazın ardından Eyüp Sultan haziresine defnedilecek. Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve çok sayıda gazeteci arkadaşı katıldı. Cenazeye korona virüsten dolayı bazı aile üyeleri katılamadı. Taziyeleri kardeşi Hüseyin Kekeç kabul etti.

KEKEÇ'İN OĞLU: BABAMI KELİME-İ TEVHİD'LER İLE UĞURLAYIN

Ahmet Kekeç'in oğlu Mehmet Hakan Kekeç, "Babamın cenaze namazında Kelime-i Tevhid'lerle uğurlanmasını istiyoruz. Böylesi yaşamı ve davası için daha isabetli ve babamın ruhu için daha ferahlatıcı olacaktır" dedi.

2 KEZ KANSERİ YENMİŞTİ

Daha önce 2 kez kanseri yenen ve son olarak akciğerindeki rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören Ahmet Kekeç, 9 Kasım'da Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla alınmıştı.

AHMET KEKEÇ KİMDİR?

Ahmet Kekeç 3 Ocak 1961'de 'da doğdu. Ahmet Kekeç, sırasıyla Atatürk İlkokulu, Atatürk Ortaokulu, Atatürk Lisesini okudu. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nden atıldı. Aylık Dergi, Mavera ve Yöneliş dergilerinde hikâye, deneme ve eleştiri yazıları yazarak yazı hayatına başladı. 1985'te ilk hikâye kitabı olan "Son İyi Şeyler"i çıkardı. Bir kısmı gazete yazılarından oluşan 10 kitabı bu dönemden sonra yayımlandı. Millî Gazete, , Zaman, Vahdet, İmza ve Akit gazetelerinde muhabir, editör ve köşe yazarı gibi görevler üstlendi.

Uzun süredir gazetecilik mesleğini sürdüren Kekeç'in gazetelerde yazdığı yazılar 1997 yılında MGV Gençlik Dergisi ve Türkiye Yazarlar Birliği tarafından ödüllendirildi. Son yıllarda çalışmalarını roman üzerine yoğunlaştıran Ahmet Kekeç, 28 Şubat dönemini anlatan Yağmurdan Sonra adlı bir romana imza attı.

Cine5'te ve ile birlikte Memleket Meselesi ve Derin Mevzu adlı iki program sunmuştur. Daha sonra 24 TV'de ile birlikte Nerede Kalmıştık, Nevin Ateş ve Mustafa Armağan ile birlikte Tarihçe, Ülke TV'de de Turgay Güler ve Yusuf Ziya Cömert ile birlikte En Sıra dışı adlı üç televizyon programını daha sunmuştur. Kekeç Akşam Gazetesi'nde yazarlık yapmaktaydı.

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