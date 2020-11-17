Erkan Tan: Batı Ermenistan yenilmesin diye elinden geleni yaptı

Amaç güneydoğumuzda terör örgütüyle Türkiye'yi çevrelemek, hapsetmek; kuzeyde de devlet görünümlü Ermenistan ile çevrelemek, Orta Asya ile doğrudan temasını kesmek. Birleşik Arap Emirlikleri de Ermenistan'a kucak açtı.

Zaten, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin düşmanı olan herkesle iç içe…