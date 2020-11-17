17 Kasım 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Erkan Tan: Batı Ermenistan yenilmesin diye elinden geleni yaptı

Erkan Tan: Batı Ermenistan yenilmesin diye elinden geleni yaptı

A Haber Spikeri Erkan Tan, Batı’nın ’ın yanında yer almasının perde arkasını değerlendirdi. Tan, “, , , Avrupa Birliği Ermenistan’a sahip çıktılar. Ermenistan yenilmesin, ezilmesin diye ellerinden geleni yaptılar.” ifadesinde bulundu.

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.11.2020 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020
ABONE OL
Erkan Tan: Batı Ermenistan yenilmesin diye elinden geleni yaptı

A Haber Spikeri Erkan Tan'ın açıklamaları:

", , , Avrupa Birliği 'a sahip çıktılar.

Erkan Tan: Batı Ermenistan yenilmesin diye elinden geleni yaptı ERKAN TAN: BATI ERMENİSTAN YENİLMESİN DİYE ELİNDEN GELENİ YAPTI

Ermenistan yenilmesin, ezilmesin diye ellerinden geleni yaptılar.

Amaç güneydoğumuzda terör örgütüyle 'yi çevrelemek, hapsetmek; kuzeyde de devlet görünümlü Ermenistan ile çevrelemek, Orta Asya ile doğrudan temasını kesmek. de Ermenistan'a kucak açtı.

Zaten, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin düşmanı olan herkesle iç içe…

Niye? BAE, , devletlerinin idarecilerini Siyonist Yahudiler esir aldılar. Milletlerinin ezici çoğunluğu ile devletlerinin idarecilerini birbiriyle karıştırmamak gerekiyor."

Ermenistan neden masaya oturmak zorunda kaldı? Görüntüler her şeyi anlatıyor ERMENİSTAN NEDEN MASAYA OTURMAK ZORUNDA KALDI? GÖRÜNTÜLER HER ŞEYİ ANLATIYOR
Azerbaycan Ermenistan işgalinden kurtardığı Daşbaşı köyünden görüntüler paylaştı AZERBAYCAN ERMENİSTAN İŞGALİNDEN KURTARDIĞI DAŞBAŞI KÖYÜNDEN GÖRÜNTÜLER PAYLAŞTI
Esir düşen Azerbaycan askeri Ermenistan vahşetini A Haber'de anlattı: Tek tek dişlerimi söktüler! ESİR DÜŞEN AZERBAYCAN ASKERİ ERMENİSTAN VAHŞETİNİ A HABER'DE ANLATTI: TEK TEK DİŞLERİMİ SÖKTÜLER!


GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA