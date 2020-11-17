Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu hangi tedbirleri görüştü? Restoranlar lokantalar kapatılacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan A Haber'e açıkladı: Çeşitli kısıtlamalar...
Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri neler? Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Okullar açılacak mı? Bugün kabinede neler görüşülecek? Kabinenin ardından yeni tedbirler açıklanacak mı? Koronavirüs Bilim Kurulu hangi tedbirleri görüştü? Restoranlar, kafeteryalar lokantalar kapatılacak mı? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İlhan, "Toplumdan yeterli katkıyı göremedik" ifadelerini kullanarak "Çeşitli kısıtlamaların da olması kaçınılmaz gözüküyor" dedi.
Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri neler? Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Okullar açılacak mı? Bugün kabinede neler görüşülecek? Kabinenin ardından yeni tedbirler açıklanacak mı? Koronavirüs Bilim Kurulu hangi tedbirleri görüştü? Restoranlar, kafeteryalar lokantalar kapatılacak mı? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Bilim Kurulu bir danışma kurulu bizler çeşitli önerilerde bulunuyoruz Sağlık Bakanımız kendisi değerlendiriyor İçişleri ve Milli Eğitim Bakanımızla paylaşılıyor daha sonra kabinede görüşülüyor ve en sonunda Cumhurbaşkanımızın takdiriyle uygulamalar gerçekleşiyor.
BU KADAR ARTIŞ GÖZ ÖNÜNE ALINDIĞINDA...
Geldiğimiz noktada koronavirüs yeni hasta sayımız 3.500'e yaklaştı geçti bile diyebiliriz. Yine aktif hasta sayımıza baksak yaklaşık olarak 50 bine varan 49.600 kadar aktif hastamız var bu kadar artışı göz önüne aldığımızda vatandaşların önlem alma konusundaki eksiklikleri gördüğümüzde artık biraz daha kamunun kısıtlama yapması gerekliliği ortaya çıkıyor.
ÇETŞİTLİ KISITLAMALAR KAÇINILMAZ GÖZÜKÜYOR
Haziran başında kontrollü normal yaşam dediğimiz zaman dilimine geçtiğimizde maalesef salgının ikinci önemli bileşeni olan toplumdan yeterli katkıyı göremedik. Çok kötü bir vapura koşuş fotoğrafı var İstanbul'da ya da piknik alanları doldu taştı plajlar doldu taştı seyahat etti insanlar çok bir araya geldiler. Kurullara uyulmaması neticesinde geldiğimiz aşamada vakalar 780'e kadar inmişken bugün neredeyse 4 katından daha fazla bir hale geldi. Böyle olunca da çeşitli kısıtlamaların da olması kaçınılmaz gözüküyor.
RESTORANLAR KAFETERYALAR LOKANTALAR KAPATILACAK MI?
Maalesef aslında belki lokanta sahipleri kafe sahipleri iyi niyetli olsalar da müşterilerin uymadıklarını gözlemliyoruz. Kimi işletmeler uymuyor kim uyuyor ama vatandaşlarımızın keyiflerinden ödün vermediklerini gözlemliyoruz.
Bu yüzden açıkçası gelinen noktada ya sürenin daha aşağıya doğru indirilmesi (18'de kapatılması) ya da buraların içerideki kişi sayısının tam yarısı kadar kişi alması ya da HES koduyla içeriye kişi alması ya da en son buraların kapatılmasına kadar bu konu gidebilir.