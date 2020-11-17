ÇETŞİTLİ KISITLAMALAR KAÇINILMAZ GÖZÜKÜYOR

Haziran başında kontrollü normal yaşam dediğimiz zaman dilimine geçtiğimizde maalesef salgının ikinci önemli bileşeni olan toplumdan yeterli katkıyı göremedik. Çok kötü bir vapura koşuş fotoğrafı var İstanbul'da ya da piknik alanları doldu taştı plajlar doldu taştı seyahat etti insanlar çok bir araya geldiler. Kurullara uyulmaması neticesinde geldiğimiz aşamada vakalar 780'e kadar inmişken bugün neredeyse 4 katından daha fazla bir hale geldi. Böyle olunca da çeşitli kısıtlamaların da olması kaçınılmaz gözüküyor.