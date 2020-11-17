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Son dakika: FETÖ firarisi saklandığı babaevinde yakalandı

Son dakika haberine göre 'in Ömerli ilçesinde, firari Fetullahçı Terör Örgütü () üyesi saklandığı Ömerli'deki babaevinde yakalandı. Evdeki bazı dijital materyallere el konuldu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.11.2020
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Son dakika: FETÖ firarisi saklandığı babaevinde yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan aranan E.A'nın, babasının Ömerli'deki evinde saklandığı tespit edildi.

Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan E.A. gözaltına alındı, evdeki bazı dijital materyallere el konuldu.

E.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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