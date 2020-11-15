Ermenistan neden masaya oturmak zorunda kaldı? Görüntüler her şeyi anlatıyor

Azerbaycan ordusu tarafından cephede hezimete uğratılan Ermenistan, yenilgiyi açıklamak zorunda kalmıştı. Ermenistan'ın bugün Kelbecer'den çekilmesi için artık son saatlere girilirken, işgal topraklarındaki yerleşimcilerin evlerini yakıp konvoylarla kaçtığı görüldü. Savaşın kaderinin değiştiği Şuşa'dan gelen fotoğraflar ise Ermenistan'ın neden masaya oturmak zorunda kaldığını net şekilde gösterdi.

Giriş Tarihi: 15.11.2020 11:30 Güncelleme Tarihi: 15.11.2020 11:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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