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Ermenistan neden masaya oturmak zorunda kaldı? Görüntüler her şeyi anlatıyor

Azerbaycan ordusu tarafından cephede hezimete uğratılan Ermenistan, yenilgiyi açıklamak zorunda kalmıştı. Ermenistan'ın bugün Kelbecer'den çekilmesi için artık son saatlere girilirken, işgal topraklarındaki yerleşimcilerin evlerini yakıp konvoylarla kaçtığı görüldü. Savaşın kaderinin değiştiği Şuşa'dan gelen fotoğraflar ise Ermenistan'ın neden masaya oturmak zorunda kaldığını net şekilde gösterdi.

Giriş Tarihi: 15.11.2020 11:30 Güncelleme Tarihi: 15.11.2020 11:34
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Ermenistan neden masaya oturmak zorunda kaldı? Görüntüler her şeyi anlatıyor
Dağlık Karabağ savaşının ardından imzalanan anlaşmanın ilk büyük adımı bugün atılıyor, Reuters'ın servis ettiği fotoğraflar dünyayı şoka uğrattı.
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Ermenistan neden masaya oturmak zorunda kaldı? Görüntüler her şeyi anlatıyor
44 günlük savaşın hezimetle sona ermesiyle Dağlık Karabağ'da yaşayan Ermeniler, evlerini terk edip Ermenistan'a dönmeye başladı.
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Ermenistan neden masaya oturmak zorunda kaldı? Görüntüler her şeyi anlatıyor
Uluslararası haber ajansları, Kelbecer'den ayrılmaya hazırlanan Ermenilerin evleri, okulları ve kamu binalarını yaktıklarını gösteren fotoğraflar servis ediyor.
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Ermenistan neden masaya oturmak zorunda kaldı? Görüntüler her şeyi anlatıyor
Hatta bazı elektrik sistemleri bile Ermeniler tarafından söküldü, kiliselerdeki Meryem Ana resimleri Ermenistan'a götürülmek üzere çıkarıldı.
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Ermenistan neden masaya oturmak zorunda kaldı? Görüntüler her şeyi anlatıyor
Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, 21 yaşındaki Garo Dadevusyan'ın önce çinko çatıyı söktüğünü ardından evini ateşe verdiğini bildiriyor.