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Erkan Tan: Batı Ermenistan yenilmesin diye elinden geleni yaptı

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.11.2020 11:16
Güncelleme:17.11.2020 11:25
A Haber Spikeri Erkan Tan, Batı’nın Ermenistan’ın yanında yer almasının perde arkasını değerlendirdi. Tan, “Rusya, ABD, Fransa, Avrupa Birliği Ermenistan’a sahip çıktılar. Ermenistan yenilmesin, ezilmesin diye ellerinden geleni yaptılar.” ifadesinde bulundu.

A Haber Spikeri Erkan Tan'ın açıklamaları:

"Rusya, ABD, Fransa, Avrupa Birliği Ermenistan'a sahip çıktılar. Ermenistan yenilmesin, ezilmesin diye ellerinden geleni yaptılar.

Amaç güneydoğumuzda terör örgütüyle Türkiye'yi çevrelemek, hapsetmek; kuzeyde de devlet görünümlü Ermenistan ile çevrelemek, Orta Asya ile doğrudan temasını kesmek. Birleşik Arap Emirlikleri de Ermenistan'a kucak açtı.

Zaten, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin düşmanı olan herkesle iç içe…

Niye? BAE, Mısır, Suudi Arabistan devletlerinin idarecilerini Siyonist Yahudiler esir aldılar. Milletlerinin ezici çoğunluğu ile devletlerinin idarecilerini birbiriyle karıştırmamak gerekiyor."


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