Başkan Erdoğan alınan yeni tedbirleri açıkladı: Haftasonu o saatler arasında sokağa çıkma yasağı geldi
Son dakika haberi...Başkan Erdoğan gerçekleştirilen kritik kabine toplantısı sonrası ülke genelinde artan vaka sayıları nedeniyle koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri duyurdu. Başkan Erdoğan haftasonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını belirtti. Eğitim konusuna da değinen Başkan Erdoğan eğitimin yıl sonuna kadar online olarak süreceğini de açıkladı. Başkan Erdoğan ayrıca sinemaların yıl sonuna kadar kapalı kalacağını ve restoranların ise sadece paket servisi yapacağını belirtti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapılan kabine toplantısı ardından ülke genelinde artan koronavirüs vaka sayıları nedeniyle alınan yeni tedbirleri açıkladı. Erdoğan, hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını belirtirken eğitimin de yıl sonuna kadar uzaktan yapılacağını duyurdu.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Başkan Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı. Başkan Erdoğan hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 arası saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını belirtti.
EĞİTİMDE ONLINE DÖNEM
Başkan Erdoğan koronavirüsün etkisini ülke genelinde arttırmasının ardından eğitimin yılsonuna kadar online sürdürüleceğini de duyurdu.
ALINAN DİĞER ÖNLEMLER ŞÖYLE:
Restoran ve kafeler sadece paket servisle hizmet verecek.
- Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek.
- 65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek.
- Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek.
- Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak.
- Kıraathanelerimizin faaliyetlerine bir süre ara verilecek.
KKTC ZİYARETİ
Erdoğan "Aziz milletim, değerli basın mensupları, sizlere en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Pazar günü Kıbrıs Türkünün, hukuk, eşitlik ve varoluş mücadelesinin en kıymetli eseri olan KKTC'nin ilanının 37. yıldönümü vesilesiyle adaya bir ziyaret gerçekleştirdik."
Ziyaretimizde MHP Genel Başkanı sayın Devlet Bahçeli, bakanlarımız, eski meclis başkanlarımız, milletvekillerimiz ve muharip gazilerimiz de eşlik etti. Adada ilk olarak 15 Kasım Cumhuriyet bayramlarına iştirak ederek Kıbrıs Türkünün bayram sevincine iştirak ettik.
KIBRIS TÜRKÜNÜN İYİ NİYET JESTİ
Ardından kapalı Maraş'a geçtik. Kıbrıs Türkü'nün iyi niyet jesti Rum kesiminde hiçbir zaman karşılık bulmadı. Kapalı Maraş'ın sahil şeridi halka açıldı. Bu cesur girişimi biz de destekliyoruz. 15 gün gibi kısa bir sürede asfaltladık. Çevre düzenlemesi gibi hizmetleri hayata geçirdik.
Maraş'ta gerçekleştirdiğimiz program bölgenin hızla sağlanmasını sağlayacak adımlar konusundaki kararlılığımızın da ifadesidir. Kıbrıs meselesinden bihaber, kapalı Maraş'ın açılmasının stratejik önemini kavrayamamış olanların bu programa piknik gözüyle bakması pek tabiidir. Hamdolsun milletimiz meselenin ne olduğunu da, orada yaptığımız işin manasını da gayet iyi biliyor."
500 YATAKLI YENi HASTANE
Kısa sürede inşasını tamamladığımız 100 yataklı Lefkoşe acil durum hastanesinin açılışını yaptık. Hastanemizle birlikte 5 ambulansı hizmete soktuk. Ayrıca Kıbrıs'a 500 yataklı bir hastanenin inşası için hazırlıklara başladık.
Sayın Tatar Cumhurbaşkanı seçilmesinin hemen ardından Ankara'yı ziyaret etmişti, böylece iadeli ziyaretimizi de gerçekleştirmiş olduk. Sayın Tatar ile ülkelerimizin ilişkilerin daha güçlendirilmesi için atılacak adımları değerlendirdik. Türkiye ile KKTC'yi birbirinden ayırmak isteyenlere en güzel cevabı verdiğimize inanıyorum. Rum-Yunan ikilisiyle artık yeniden müzakeresi anlamsız hale gelen hususları bir kenara bırakarak yeni bir gelecek inşası için hep beraber kolları sıvıyoruz.
Ziyaretimizde gösterdikleri samimi teveccüh için Kıbrıslı kardeşlerimize şükranlarımı bir kez daha tekrarlıyorum.Böyle milli meselede Türkiye'nin yanında yer alan partilerimiz, kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum.
İZMİR DEPREMİNİ SAAT SAAT ANLATTI
İzmir depremi ülkemize hem doğal afetler gerçeğini bir kez daha hatırlatmış hem de afet önce ve sonrası hazırlıklarımızı gözden geçirmemize vesile olmuştur. Depremde iyi bir sınav verdiğimize inanıyorum. Türkiye afet müdahale planı depremin gerçekleşmesinden itibaren işlemeye başlamıştır. AFAD ekipleri hemen harekete geçmiş, çevre illerdeki ekipler yola çıkmıştır.
AFAD, itfaiye birimleri, arama kurtarma ekipleri, ulusal medikal kurtarma ekipleri, sahada çalışmaya başlamıştır. İlk dakikalardan itibaren emniyet, jandarma ve TSK birimleri hem personelleriyle hem helikopter ve insansız hava araçlarıyla afet bölgesinde yerlerini almışlardır."
epremin 6. saatinde diğer bölgelerden kara ve hava yoluyla 2 binin üzerinde arama kurtarma personeli, 15 arama kurtarma köpeği yola çıkmıştır. Depremin 10. saatinde 7 temel ihtiyacın karşılanması için binlerce personel sahada bilfiil çalışmalarda görev almış durumdaydı. Depremin 12. saatinde 100 psikososyal destek için görüşmelere başlamıştır.
Depremin 48 saatinde binin üzerinde çadırın kurulumu tamamlanmış, depremzedelerin kullanımına sunulmuştur. 72 saatinde arama kurtarma kapsamında 8 binin üzerinde personel, 1200 araç sahada faaliyet halindeydi. Kızılayımız tüm imkan, personeli, gönüllüleri ile ilk andan itibaren İzmirlilerin yanındaydı.
İZMİR'E SAHİP ÇIKTIK
Tüm planların ve hazırlıkların adeta tıkır tıkır işlediği bir organizasyonla devlet İzmir'e ve İzmirlilere sahip çıkmıştır. Çeşitli belediyelerden de çok sayıda itfaiye ve arama kurtarma ekibi çalışmalara katıldılar. Elbette bu çalışmaların öncesi var. AFAD ülkemizin 11 bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katkıda bulunacak sivil toplum kuruluşlarıyla toplantılar yaparak afet sonrası müdahalelerin hızlı ve etkin olması için ciddi bir hazırlık yürütmüştür.
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