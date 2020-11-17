Başkan Erdoğan alınan yeni tedbirleri açıkladı: Haftasonu o saatler arasında sokağa çıkma yasağı geldi

ALINAN DİĞER ÖNLEMLER ŞÖYLE:

Restoran ve kafeler sadece paket servisle hizmet verecek.

- Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek.

- 65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek.

- Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek.

- Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak.

- Kıraathanelerimizin faaliyetlerine bir süre ara verilecek.