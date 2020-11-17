Son dakika:Mehmetçik Karabağ'a gidiyor: Tezkere Meclis'ten geçti

Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

HDP REDDETTİ

Mecliste yapılan oylama sonrasında tezkere AK Parti,CHP, MHP ve İYİ Parti'nin oylarıyla geçti. HDP yapılan oylamada red oyu kullandı.