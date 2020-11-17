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Son dakika:Mehmetçik Karabağ'a gidiyor: Tezkere Meclis'ten geçti

Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, Genel Kurulunda kabul edildi. AK Parti,CHP, MHP ve İYİ Parti'nin oylarıyla geçti. HDP yapılan oylamada red oyu kullandı.

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Giriş Tarihi: 17.11.2020 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020
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Son dakika:Mehmetçik Karabağ'a gidiyor: Tezkere Meclis'ten geçti

Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

HDP REDDETTİ

Mecliste yapılan oylama sonrasında tezkere AK Parti,CHP, MHP ve İYİ Parti'nin oylarıyla geçti. HDP yapılan oylamada red oyu kullandı.

Azerbaycan tezkeresi TBMMde! AZERBAYCAN TEZKERESİ TBMM'DE!

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