Son dakika:Mehmetçik Karabağ'a gidiyor: Tezkere Meclis'ten geçti
Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Tezkere AK Parti,CHP, MHP ve İYİ Parti'nin oylarıyla geçti. HDP yapılan oylamada red oyu kullandı.
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Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
HDP REDDETTİ
Mecliste yapılan oylama sonrasında tezkere AK Parti,CHP, MHP ve İYİ Parti'nin oylarıyla geçti. HDP yapılan oylamada red oyu kullandı.