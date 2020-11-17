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Azerbaycan'da Rus Barış Gücü'ne protesto

halkı, Rus Barış Gücü'nü ederek 'nin gelmesini istedi. Sokağa dökülen Azerbaycan halkı, " git, Türkiye gelsin" sloganları attı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.11.2020 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020
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Azerbaycan'da Rus Barış Gücü'ne protesto

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir grup Azerbaycan vatandaşı Dağlık Karabağ'daki Rusya barış gücünü protesto ederek, " Rusya git, Türkiye kal" sloganları attı.

RUSLAR DEVRİYEYE BAŞLADI

Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını geri almak için cephe hattında yazdığı tarih sonrası Ermenistan Dağlık Karabağ bölgesinden çekilme kararı alırken, bölgede görev yapacak Rus Barış Gücü askerleri de devriyelerine başladı.

TÜRKİYE'Yİ İSTİYORLAR

Başkent Bakü'de bir grup Azerbaycan vatandaşı Dağlık Karabağ'da barış gücü rolünü üstlenen Rus ordusunu protesto etti. Protesto eden grup, ellerindeki "Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Başkan Türk ordusu Azerbaycan'da kalsın" yazılı pankartla "Rusya git, Türkiye gelsin" sloganları attı.

Protesto sırasında konuşma yapan grup temsilcisi, Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

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