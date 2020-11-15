15 Kasım 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri KKTC'de Lefkoşa Acil Durum Hastanesi açıldı

KKTC'de Lefkoşa Acil Durum Hastanesi açıldı

Başkan Erdoğan ziyarette bulunduğu KKTC'de Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan KKTC'ye 149 milyon lira destek sağladıklarını belirtirken Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin 45 gün gibi kısa bir sürede tamamlandığını açıkladı. Başkan Erdoğan 100 yataklı hastanede kullanılmak üzere 5 ambulansın da Türkiye'den KKTC'ye hediye olarak verileceğini bildirdi. Ayrıca Erdoğan KKTC'de 500 yataklı yeni bir hastanenin daha kurulacağının da müjdesini Kıbrıslılara verdi.

Giriş Tarihi: 15.11.2020 21:16 Güncelleme Tarihi: 15.11.2020 21:21
  • 1
  • 38
KKTC'de Lefkoşa Acil Durum Hastanesi açıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin açılış törenine katıldı

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 38
KKTC'de Lefkoşa Acil Durum Hastanesi açıldı

Lefkoşa Acil Durum Hastanesi 45 gün gibi kısa bir sürede tamamlandı

  • 3
  • 38
KKTC'de Lefkoşa Acil Durum Hastanesi açıldı

Başkan Erdoğan hastanede kullanılmak üzere 5 ambulansın da Türkiye tarafından hediye edileceğini söyledi.

  • 4
  • 38
KKTC'de Lefkoşa Acil Durum Hastanesi açıldı

Başkan Erdoğan ayrıca 500 yataklı bir hastane için de KKTC'lilere söz verdi

  • 5
  • 38
KKTC'de Lefkoşa Acil Durum Hastanesi açıldı