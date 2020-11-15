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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan KKTC'ye yeni müjde: 500 yataklı yeni bir hastaneyi daha hizmete sunacağız

Başkan Erdoğan ziyarette bulunduğu 'de 'nin açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan KKTC'ye 149 milyon lira destek sağladıklarını belirtirken Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin 45 gün gibi kısa bir sürede tamamlandığını açıkladı. Başkan Erdoğan 100 yataklı hastanede kullanılmak üzere 5 ambulansın da Türkiye'den KKTC'ye hediye olarak verileceğini bildirdi. Ayrıca Erdoğan KKTC'de 500 yataklı yeni bir hastanenin daha kurulacağının da müjdesini Kıbrıslılara verdi.

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Giriş Tarihi: 15.11.2020 Güncelleme Tarihi: 15.11.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan KKTC'ye yeni müjde: 500 yataklı yeni bir hastaneyi daha hizmete sunacağız

Başkan Erdoğan ziyarette bulunduğu KKTC'de Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Son dakika: Başkan Erdoğandan KKTCye yeni müjde: 500 yataklı yeni bir hastaneyi daha hizmete sunacağız SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KKTC'YE YENİ MÜJDE: 500 YATAKLI YENİ BİR HASTANEYİ DAHA HİZMETE SUNACAĞIZ

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR:

-Kendi aşımızı geliştirmek için yoğun çaba gösteriyoruz.

- Batılı ülkelerde maske savaşları yaşanırken, biz onlara destek olduk.

- KKTC'ye 149 milyon lira destekte bulunduk.

- KKTC'de vaka sayılarının düşük olması bizim için teselli kaynağıdır.

- KKTC'ye Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nde kullanılmak üzere 5 adet ambulans hediye ediyoruz

- Hastanede toplam 100 yatak kapasitesi mevcut olacak.

- Hastaneyi 45 günde tamamladık

- 500 yataklı bir hastaneyi daha KKTC'ye kazandıracağız

Ayrıntılar geliyor...

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