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MSB'den dünyaya flaş Suriye mesajı: Teröristlerin sonu hayalleriyle kazdıkları çukurlara gömülmektir

Son dakika haberi.. (), 'nin kuzeyinde Suriyelilerin katili, başta / ve olmak üzere tüm teröristlerin sonunun hayalleriyle kazdıkları çukurlara gömülmek olduğunu bildirdi.

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Giriş Tarihi: 15.11.2020 Güncelleme Tarihi: 15.11.2020
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MSB'den dünyaya flaş Suriye mesajı: Teröristlerin sonu hayalleriyle kazdıkları çukurlara gömülmektir

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde gelecek hayali kuran emperyalist uşağı terör örgütlerine ve onun sözde yöneticilerine hayal kurdurmamakta kararlı ve buna muktedirdir. Suriyeli kardeşlerimizin katili olan başta PKK/YPG ve DEAŞ olmak üzere büyüğünden küçüğüne tüm teröristlerin sonu hayalleri ile birlikte kazdıkları çukurlara gömülmektir.

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