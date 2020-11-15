MSB'den dünyaya flaş Suriye mesajı: Teröristlerin sonu hayalleriyle kazdıkları çukurlara gömülmektir
Son dakika haberi.. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde Suriyelilerin katili, başta PKK/YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm teröristlerin sonunun hayalleriyle kazdıkları çukurlara gömülmek olduğunu bildirdi.
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MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde gelecek hayali kuran emperyalist uşağı terör örgütlerine ve onun sözde yöneticilerine hayal kurdurmamakta kararlı ve buna muktedirdir. Suriyeli kardeşlerimizin katili olan başta PKK/YPG ve DEAŞ olmak üzere büyüğünden küçüğüne tüm teröristlerin sonu hayalleri ile birlikte kazdıkları çukurlara gömülmektir.
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